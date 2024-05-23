「黃國昌就是黃安、比國民黨胎哥！」陳柏惟嗆：跑龍套的政治蟑螂
立法院21日續審國會改革相關法案，藍白以人數優勢就讓部分條文表決通過，但有民團因不滿未充分，召集上萬人在立院外聚集。對此，前台灣基進立委陳柏惟痛批「黃國昌就是黃安！」，慎指比國民黨的人還要「胎哥」（骯髒），根本就是個跑龍套且一文不值的政治蟑螂。
政治中心/綜合報導
陳柏惟在政論節目表示，黃國昌不只與國民黨聯手處理法案，進議場時還幫忙鎖後門，「這個門就是在關十年前的他自己」，以往黃國昌還呼籲「反黑箱」，結果現在卻捍衛黑箱、退回民主，陳柏惟因此痛批「你比國民黨的人還要『胎哥』」，國民黨的人至少有堅持要發大財，但黃國昌卻是用騙的，才會被民進黨立委王世堅等人批評是偽君子。
陳柏惟痛批「黃國昌就是黃安！」，因為黃國昌拋棄自己過去的身分投奔敵營、回頭攻擊自己的戰友。黃國昌過去沒有跟台派、獨派、本土派合作，「你在政壇上一文不值」，黃國昌就是有拿到攻擊民進黨的好處，現在才存在於政壇上，但是黃國昌完全沒有一點政策理念論述，黃國昌的行為在政壇上就是毫無價值可言。
陳柏惟強調，若黃國昌沒去參加學運，學運也會成功；沒有去占領主席台，國民黨表決還是會贏，「黃國昌就是個跑龍套的，一文不值的政治蟑螂！」