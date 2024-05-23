台灣遲未受邀參與世衛大會　布林肯：努力到最後一刻

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與會的眾議員金映玉（Young Kim）表示，她過去領銜提出、協助台灣參與世界衛生組織（WHO）的法案，已於兩年前簽署成法。政府須依法支持台灣在世衛大會的觀察地位。
她詢問國務院依法執行情形，並要求國務院加把勁讓台灣成功叩關世衛。布林肯回應，他完全贊同這項立法，國務院持續努力實現法案尋求的成果，包括使台灣參與世衛大會、世衛組織及其他國際組織。
第77屆世衛大會將於27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀，今年第8度叩關。布林肯表示，「如果有必要的話，我們會一直努力到最後一刻」。台灣未能參與世衛大會，使全球無法享有台灣專業知識所帶來的益處。
對於中央社特派在申請採訪世衛大會階段被要求提供「中國護照」，再次因中國因素受阻。國務院今天簡短回覆中央社提問，建議記者向世衛組織尋求回應。
此外，布林肯稍早在國會回應美對台軍售延宕的狀況時，強調軍售延遲是受美國軍事工業生產鏈影響，「我們正在盡一切所能（推進）」。
他說，國務院將確保這些生產線運作得更快、更有效率，以便能夠向需要這些武器自衛的人提供軍備。美國致力於台灣的防禦，並確保台灣擁有與其所面臨威脅相稱的自衛資源。（編輯：陳承功）1130523