中捷「雨傘哥打錯人」遭酸！長髮男還原現場 意外幫忙壓制3刀男
高雄一名20歲的洪姓學生，日前持3把刀前往台中捷運砍傷人，造成車廂內4人受傷，期間多名乘客挺身而出，合力壓制犯嫌，獲得外界讚賞，台中市政府也針對出手幫忙的幾位民眾提供「搭乘捷運終身免費」的服務。然而，名單中也包括一度打錯人的「雨傘哥」，有不少網友認為他賺到，不過在第一線與犯嫌肉搏的長髮哥出面受訪時也幫雨傘哥緩頰，外界看完事發影片後，也認為雨傘哥的行動「意外造成壓制效果」。
記者張嘉哲/綜合報導
還原當時的事故發生現場，20歲洪男持刀上中捷商人，當時先是由一位短褲男奪下第一把刀後，緊接著27歲的許姓長髮男上前與犯嫌肉搏，結果卻被洪男用另一把刀劃傷，當下一度很無助，趕緊呼叫其他人一起來幫忙，「後來有一個大哥帶頭以後，大家都一起幫忙，我覺得很棒！」
雨傘哥從隔壁車廂前來幫忙！「戳錯人意外有壓制效果」
長髮男接受媒體訪問表示：「有一個雨傘先生特別從其他車廂趕過來支援，他一直以為我是嫌犯，他就一直拿雨傘戳我，然後我有跟他講一次說『不是我』，但他還是一直拿雨傘戳我，但我覺得他有想要幫忙，我覺得有心也很好啦！」長髮哥笑稱：「他戳我當下其實也不太痛，我當下其實覺得蠻好笑的。」
而影片曝光後，不少網友紛紛回應「傘哥真的有在雷，但如果不是他讓嫌犯停頓那一下，眾人不會有空擋可以壓制犯嫌」、「傘哥雖然打錯人，可是兇嫌真的有停頓一下，應該是被嚇到，讓長髮哥可以拉開距離，後續大家才能合力壓制」、「雨傘哥其實很有勇氣了！也因為他打那幾下，讓兇嫌也有點傻眼動作停下，感謝這些無名英雄啦！」
認定「殺人未遂罪嫌重大」！20歲洪男遭羈押
然而，21日晚間洪男從醫院出來之後，以「太累了想休息」為理由拒絕警方夜詢，直到22日上午才在律師陪同下製作筆錄，後續移送台中地檢署複訊，認為洪男涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，向台中地院聲請羈押洪男，台中地院22日晚間11時許裁准羈押洪男、未禁見。