基隆殺人未遂犯「多次變裝」仍落網！這3大關鍵增加追查難度
涉犯殺人未遂罪嫌的39歲簡姓男子，在基隆某醫院執行監護，豈料他19日上午脫逃並搭乘客運跑到北市，出沒北車、西門町、龍山寺等地，整整逃亡4天，最終在昨（22）日在新北市新莊被逮補；警方追查時，由於簡男逃亡時多是走在騎樓、巷弄，身上也沒有手機、金流紀錄，導致難以追查。
記者孫唯容／綜合報導
基隆39歲簡姓男子，在2023年犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，由於簡男罹患思覺失調，因此施以監護5年，沒想到他19日竟趁放風時間從醫院逃跑，當天在基隆市區到處活動，期間還從超商偷取食物及飲水，後續在義一路搭車朝八斗子方向前進，不過途中簡男疑似又改變主意，在中正路下車轉搭客運前往台北。
簡男乘首都客運到北市松山區，並在南京東路及三民路口下車後再轉車到北車，並一直以步行移動，直到20日凌晨4時都在西門町周邊移動，上午11時走到捷運龍山寺站，並花錢搭車前往新埔站，後續再搭乘公車往新莊區；21日當天，簡男以假名到新莊一間派遣公司應徵成功，當晚入住宿舍，21日、22日都在工地工作，由於22日晚間簡男要倒垃圾，出門後被埋伏警力成功逮補。
警方指出，簡男逃亡期間除變裝外，步行在外期間幾乎不吃東西，也不太睡覺，常在騎樓待一小時就轉移陣地，僅偶爾喝飲料解渴，也沒有去免費提供餐點處所領取食物，再加上簡男會任意穿越道路，並隨意搭乘公車又下車，或是捷運轉公車，行走無邏輯，才會行蹤難以掌握。