前助理火大怒轟高虹安「做人失敗」！只為1人當市長竟拖累無數人

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而黃惠玟不僅不領情，還在法庭內當著高虹安的面嚴厲批評半個多小時。黃惠玟直言，高虹安雖然在法庭上對她說「感謝」，卻是自己在任職助理期間很少聽到的。
黃惠玟向高虹安介紹零用金制度，是覺得高虹安是郭台銘乾女兒，應該不會沒錢請助理，或是要球助理回捐加班費當零用金。沒想到高虹安竟然認為立委薪水比在鴻海少很多，高虹安的男友李忠庭甚至說過「當立委沒人在賠錢」。
黃惠玟指出，高虹安看帳看得很仔細，意見也很多，誰的薪水要浮報、誰的加班費要高報，都是高虹安決定。黃惠玟負責記帳，壓力很大，才會想離職。沒想到現在高虹安說是黃惠玟記錯帳，讓黃惠玟直呼「以為我還在高虹安辦公室！太恐怖了！」
在全案爆發後，高虹安和李忠庭都曾要黃惠玟說是助理樂捐、說高虹安都不看帳；黃惠玟表示，這些話，她講不出來也吞不下去，所有對話都她有錄音。回過頭來，案子之所以會爆發，就是因為高虹安「做人失敗」，沒管好辦公室裡的資料，連被稱為「小兔帳本」的記帳資料，都被人偷偷拷貝，在立法院內被人拆成一段一段賣。
黃惠玟強調，案件爆發時，她聽李忠庭的指示，把自己和高虹安的對話紀錄刪除，如果沒刪，也不會變成各說各話，她已經做好入獄的打算。只是覺得曾在高辦任職「很丟臉」，也不會把這個資歷寫進自己的履歷裡。