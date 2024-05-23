輝達財報優預期　台股開盤漲107點、台積電飆至876元同創天價

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權值股全數走高，台積電開盤上漲12元、來到876元，再創歷史新天價；鴻海上漲4.5元、來到173.5元；聯發科上漲10元、來到1195元。
美國聯準會昨日公布會議紀要，裡面釋出鷹派消息，因此拖累美股四大指數昨日跌多漲少，唯獨費半指數獨紅。道瓊指數下跌201.95點或0.51%，收39671.04點；那斯達克指數下跌31.08點或0.18%，收16801.54點；標普500指數下跌14.4點或0.27%，收5307.01點；費半指數上漲52.42點或1.03%，收5126.81點。
科技五大天王漲跌互見，Meta上漲0.68%，蘋果下跌0.75%，Alphabet下跌0.83%，微軟上漲0.34%，亞馬遜下跌0.01%。不過半導體股期待輝達財報消息，因此逆勢走高，AMD上漲0.52%，美光下跌0.96%，博通下跌0.50%，高通上漲1.04%，輝達下跌0.46%，應用材料下跌0.57%，德儀上漲 1.77%。
台股ADR連袂走高。台積電ADR上漲1.61%，日月光ADR上漲0.74%，聯電ADR上漲1.76%，中華電信ADR上漲0.72%。
而輝達財報以及財測雙雙優於市場預期，因此激勵盤後股價一度飆漲逾7%，來到1016.8美元，首度站上千元美元關卡，再寫歷史新高，同樣也帶動台積電ADR盤後股價走高飆逾4%，來到162.5美元新高。