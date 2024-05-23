財經小辭典／輝達分拆股票代表什麼訊號？特斯拉、蘋果都執行過
眾所矚目輝達財報出爐，公布上季營收和獲利，雙雙超乎市場預期，並且對於產業前景釋出樂觀看法，同時也宣布分拆股票，決議將股票1拆10，預計6月7日生效。其實輝達之前就執行過分拆股票，另外特斯拉與蘋果等科技巨頭也都實施過。所謂股票分割好處在，讓許多原本太高股價的公司，可以藉由分拆股票吸引更多投資人參與，也是企業主釋出公司前景不錯的訊號。
記者許家禎／台北報導
所謂股票分割是指公司將一股股票分成多股，來降低股價，但只有流通在外的股數增加，公司總市值與股東權益不會改變，一般解讀公司若進行股票分割代表公司看好未來發展及市場狀況，可視為是利多訊號。
另外，股票分割通常發生在股票價格太高的情況，若股價一直在高檔，會使許多潛在投資人卻步，因此股票分割後增加在外流通的股數，每股價格降低就可吸引更多投資人買入，增加股票流通性。
不過，股票分割也有缺點與風險，因為增加了股票流動性，也有可能因散戶變多，增加股票的波動。且宣布分拆股票後，若基本面良好，通常之後股價會走升，但反之，基本面不好，分割後的股價不但不可能成長，還有走跌的疑慮。一間公司股價會不會因為分拆股票而繼續長期上漲，主要還是要看公司的未來獲利前景而定。
2021年7月輝達就執行過分拆股票，當時1股拆成4股，那時候股價200美元，但如今已經來到約950美元，而輝達宣布分拆股票後，激勵盤後股價一度大漲逾7%，突破1000美元關卡。
另外，蘋果之前也有分拆股票，1股拆成4股，特斯拉則是1股拆成5股。亞馬遜與谷歌則曾1股拆成20股。