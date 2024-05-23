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Bronny James成本屆選秀最受矚目球員！詹皇發聲：我喜歡他的心態

▲「詹皇之子」Bronny James(中)是本屆NBA選秀會最受矚目的球員之一，他會在哪個順位獲選備受關注，而LeBron James稍早在節目上也表示，自己很喜歡Bronny保持的心態。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇之子」Bronny James(中)是本屆NBA選秀會最受矚目的球員之一，他會在哪個順位獲選備受關注，而LeBron James稍早在節目上也表示，自己很喜歡Bronny保持的心態。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

詹皇直言喜歡兒子的心態！2024年NBA選秀會即將在六月到來，本屆NBA選秀會最受矚目的球員之一，肯定非「詹皇之子」Bronny James莫屬，他會在第幾順位被選到，以及湖人隊是否真的會出手，都是外界關注焦點。而「詹皇」LeBron James稍早也在podcast節目上提到兒子Bronny James，認為他很好地應對了外界帶來的壓力，LeBron也表示：「我很愛他的心態。」

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認為Bronny承受太多壓力　詹皇坦言很喜歡他心態

LeBron James和前NBA球員JJ Redick所創辦的podcast節目《球場大腦》，今日播出第8集，其中LeBron也在節目上多次談到了關於兒子Bronny James的話題。談到Bronny在選秀前保持的心態，他說：「我很愛他的心態。他對於許多對他的提問所給出的回答，讓我相當佩服，因為我們從未討論過這個，但他在體驗當下，他肯定是在開拓自己的道路，他絕對不是他的父親，我也不是他。在他的年紀，我會無法承受他所承受的一切事情，還有社群媒體帶來的影響。」

當我18歲進入聯盟時，我無需面對社群媒體，我確實被人們大量檢視，也承擔了許多東西，但我沒有經歷過每天不間斷的新聞報導和體育節目，都在談論這個特定的人。看到他如此優雅地應對自如，他始終能夠保持平穩心態，這是一件不容易的事，我為他感到無比驕傲。」LeBron James如此說到。

根據美媒過去爆料　湖人有意用55號籤選進

而根據《洛杉磯時報》日前爆料的消息，湖人球團已經和Bronny James順利完成了面試，這場面試是在芝加哥進行的。報導也指出，「如果Bronny在55順位之前沒有被選走，那麼湖人隊將可能會動用55號籤選中他。


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