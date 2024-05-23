Bronny James成本屆選秀最受矚目球員！詹皇發聲：我喜歡他的心態

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LeBron James和前NBA球員JJ Redick所創辦的podcast節目《球場大腦》，今日播出第8集，其中LeBron也在節目上多次談到了關於兒子Bronny James的話題。談到Bronny在選秀前保持的心態，他說：「我很愛他的心態。他對於許多對他的提問所給出的回答，讓我相當佩服，因為我們從未討論過這個，但他在體驗當下，他肯定是在開拓自己的道路，他絕對不是他的父親，我也不是他。在他的年紀，我會無法承受他所承受的一切事情，還有社群媒體帶來的影響。」
「當我18歲進入聯盟時，我無需面對社群媒體，我確實被人們大量檢視，也承擔了許多東西，但我沒有經歷過每天不間斷的新聞報導和體育節目，都在談論這個特定的人。看到他如此優雅地應對自如，他始終能夠保持平穩心態，這是一件不容易的事，我為他感到無比驕傲。」LeBron James如此說到。
根據美媒過去爆料 湖人有意用55號籤選進
而根據《洛杉磯時報》日前爆料的消息，湖人球團已經和Bronny James順利完成了面試，這場面試是在芝加哥進行的。報導也指出，「如果Bronny在55順位之前沒有被選走，那麼湖人隊將可能會動用55號籤選中他。」