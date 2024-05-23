今明2天還有雷雨！颱風「艾維尼」生成機率破50% 大迴轉路徑出爐
今明兩天（5/23至5/24）梅雨鋒面還在台灣上空南北徘徊，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，週六至下週一（5/25至5/27）天氣好轉，下週二（5/28）有更扎實的鋒面抵達；今年第一號颱風「艾維尼」在週末的生成機率已達50%，路徑預計會朝東北大迴轉，往日本南海前進。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天「滯留鋒」南北徘徊，全台各地偶有局部短暫陣雨或雷雨，因爲大氣不穩定，午後容易有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等「小範圍劇烈天氣」，今日各地氣溫分佈上，北部攝氏22至29度，中部攝氏22至33度，南部攝氏23至34度，東部攝氏23至34度。
吳德榮說明，週六至下週一「滯留鋒」減弱、西南風轉變，「天氣好轉、各地偏熱」，午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，下週二則有另一移動性、且結構紮實的鋒面南下，各地又轉有陣雨或雷雨，下週三（5/29）鋒面南移到巴士海峽，各地天氣好轉，午後南部山區有局部短暫陣雨。
此外，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動逐漸發展，吳德榮提及，週六行進至呂宋島東方海面時，「輕颱生成機率」已達50％，並且繼續提高，今年首號颱風「艾維尼」有很高機率出現，未來一週路徑，預計先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不會侵台，但仍有「不確定性」存在，應持續觀察。