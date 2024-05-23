名家論壇》韋安／國會改革，國民黨小心欠缺論述「致命危機」

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議場內外，民進黨黨團和挺綠年輕支持者，雖然面對連番的表決失敗，卻已遙相呼應，開始了「論述」大戰，「黑箱」、「擴權」、「違反程序正義」、「沒有討論、沒有民主」，以及最嚴厲的「中共滲透台灣，藍白裡應外合」的指控，佔據了不少輿論主流版面和聲量。
「表決可以輸，論述不能輸」，是民進黨幾十年來的政治致勝武器。有人認為，民進黨總召柯建銘已經過氣，無招可用。只會絮絮叨叨，從盤古開天說起，一直老調重彈幾十年陳腔濫調。
可是，要注意柯說的這句話：「這麼多年來，民進黨86年成立，總共30年所有表決，好幾萬次從來沒有成功過，但是我們手舉的很直，非常驕傲」。
柯說的30年，就是1986到2016，民進黨在立院都是絕對少數黨。綠營在立法院從沒有在表決中贏過，不過在一次次戰術失敗中，靠言論攻防的論述，把國民黨存在的正當性，一點點侵蝕瓦解。最後於2016，一舉把藍綠板塊翻轉，首度綠大於藍。
雖然，2024賴清德只以40%選票，微弱的相對多數，勝過藍白2黨總統候選人。但去除中間和年輕選民後，則綠色板塊仍大於藍色板塊。
這次國會改革法案，民進黨已有清晰的戰略佈局。賴清德520就職演說，拉高統獨及綠紅對抗的壁壘；綠營立院議事抗爭中，把藍白同塑成中共同路人；從民代到側翼和綠營死忠支持者，把當今「小草們第一精神領袖」黃國昌，視為「首惡」抹藍抹紅。
最終，就是以綠紅升級對抗，壓縮藍白的政治板塊空間。並把小草們從白色板塊剝離，重新回歸到綠營的懷抱，或是讓他們保持中立，棄民眾黨而去。
看問題，要回歸到台灣政治板塊，和選民政黨色彩結構性問題。
美麗島電子報2024年4月國政民調，「您認為自己屬不屬於以下這幾項稱呼」，調查結果：
1、台灣人95.3%；
2、中華民國一分子84.6%。
政大選研中心，2023年12月調查，台灣民眾認同自己：
1、是台灣人的比率為61.7%；
2、是台灣人也是中國人32%；
3、是中國人的比率為2.4%。
從上2個民調交叉比對可大致分析出，以情感強烈度來比較，台灣全體選民中，台灣本土派選民約佔60%，中華民國派選民約佔40%。
2024，1月13日台灣大選後，1月27日，日本台灣學會與早稻田大學台灣研究所，在早大舉辦一場「台灣2024大選研究會」。
由深諳台灣政情的學者松田康博及小笠原欣幸演講。松田指出，「台灣本土派勢力夠壯大，即使分裂，民進黨最終仍能當選」。
而2024大選結果，賴清德得票率40%，主要為台灣本土派選民支持；柯文哲得票26.5 %，「台派」加部分「民國派」選民支持；侯友宜得票33.5 %，主要「民國派」選民支持。「台派」VS「民國派」，6比4的結構明顯。「天然台」的年輕人，自然在「台派」選民之列。
所以，藍白2黨在國會改革法案中，除了表決的輸贏，更要在論述中與民進黨一較高下。其實，5月22日中午，在《董事長開講》的YT直播節目中，藍營不分立委，法治委員會召委吳宗憲，對國會改革案外界的質疑，給出全面性解答和論述（各位不妨自己一看）。
主持人吳子嘉和張禹宣，提出的尖銳問題，吳宗憲都給出有說服力和合理的答案。不過這樣的釋疑，要靠全黨上下眾人多管齊下，才能讓大部分民眾有充分的理解。
否則，藍營就算贏得國會改革法案大勝，卻可能欠缺有效論述，流失年輕台派選民的認同和支持。結果，讓民進黨從現在40%的雙少數支持，即使在立院中連連敗陣，4年後又可能再度成為過半支持的多數政黨。
此外，國民黨一定不要再思覺失調，無視台灣選民，「台派」VS「民國派」的結果性比例問題。還在不明事理，不接地氣，拿黨內本土派卸責和自我麻痺。
最近，立法院審議國會改革法案，一些深藍民代和親藍名嘴，又向立法院前院長王金平「丟石頭」，說都是他以前縱容柯建銘。現在沒有王當立法院長，如今就能在立法院所向無敵。
看看柯建銘親口所說，王金平在立法院的時代，其中當了23年正副院長，但民進黨那時期在立院從沒贏過，憑什麼說王金平有對綠營放水？
藍營一再，羞辱踩踏黨內本土派，與本土對立。是嫌票太多了嗎？馬王政爭教訓已經忘記了？國民黨從上到下，只會投機取利，不願意思考和面對問題，和不重視論述。再這樣下去，以後也絕不可能再有翻身和執政的契機。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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