喊民主已死是情勒？呱吉否認雙標：罵過民進黨也不可能投給國民黨
國民黨與民眾黨聯手推國會改革相關法案，民進黨痛罵民主已死號召支持群眾到立法院外抗議，前台北市議員「呱吉」邱威傑也到場助講。不過有網友翻出，呱吉曾說，「會喊民主已死的大部分都是本來就不相信民主而已」，呱吉昨深夜發文，「我個人美學的重要性不會大過最重要的是非對錯」。
記者何哲欣／台北報導
呱吉說，他常強調自己不相信中立這件事，要百分百認同一件事或一個人是很難的，畢竟事情有許多角度、人也有不同面向，但最終還是要取捨與選擇。所以就算他罵過民進黨不好的地方，但投票的時候還是不可能投給國民黨。
呱吉說，他曾經說討厭民主已死這種說法，民主活得好好的，需要你我去維護它，幹嘛沒事說它死了。所以當521早上他看到立法院內的標語是民主已死時，就跟朋友說：「幹我真討厭這個情勒的講法。」「但是靠盃歸靠盃，我不會因為這個口號違反我個人『美學』，而拒絕支持521的訴求與活動。因為我個人美學的重要性不會大過最重要的是非對錯。」
呱吉說，所以那些他以前說他討厭「民主已死」這說法來嘗試打臉他的人，他一直沒改變自己的標準，他不會跟著喊民主已死的口號。但是他也不會訕笑想要捍衛民主的民眾。事實上，不論是「我討厭民主已死的說法」，或者521立法院內打著民主已死口號的人，目的都是為了捍衛民主價值，只是論述的方式不同。
呱吉說，「我不會在這種關鍵的時刻去計較我們用語的差別，我只會認同我們彼此共同重視的價值，而且把這些人當作自己的夥伴。」