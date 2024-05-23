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輝達財報優預期、黃仁勳將至COMPUTEX演講　機器人概念股應聲走高

▲輝達財報亮眼，再加上執行長黃仁勳下個月將抵台參加台北國際電腦展，激勵機器人概念股今（23）日股價持續走高。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲輝達財報亮眼，再加上執行長黃仁勳下個月將抵台參加台北國際電腦展，激勵機器人概念股今（23）日股價持續走高。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者陳郁柔／台北報導

輝達財報亮眼，再加上執行長黃仁勳下個月將抵台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），由於3月中旬他在輝達GTC大會中推出AI人形機器人，話題火熱激勵機器人概念股今（23）日股價持續走高，昆盈、羅昇開盤亮燈漲停，所羅門大漲逾7%。

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美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會，黃仁勳於開幕演講最後無預警宣布推出人 形機器人計畫，將建立具有生成式AI（人工智慧）的 人形機器人軟硬體平台，其中黃仁勳此次介紹機器人平台Isaac時，是帶著所羅門（Solomon）的logo夥伴開場。因此才讓機器人話題受到市場關注。

再加上輝達公布第一季財報，營收達到260.4億美元（約新台幣8394.9億）、年增262%，並高於市場所預期的246.5億美元。淨利為148.8美元，年增超過7%。非通用會計準則的毛利率為78.9%，跟去年同期的66.8%相比，增加了12.1個百分點。非通用會計準則的EPS則為6.12美元，跟去年同期的5.59美元相比，增加了461%。

此外，對於第二季財測也高於市場預期，營收將落在280億美元±2%，高於市場所預期的266.1億美元。此外，毛利率將落在75.5±50個基點。

並且輝達執行長黃仁勳將於「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天也就是6月2日舉行主題演講，同時也宣布公司將於COMPUTEX展期，另外舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流。輝達本月9日正式公佈黃仁勳來台主題演講內容，將概述AI生態系統的下一步發展，會於6月2日晚上7點進行直播，重播將在輝達官網上提供。

多重話題加持，激勵機器人概念股股價應聲走高，昆盈、羅昇開盤亮燈漲停，其中昆盈來到28.15元，股價跳空創逾13年高，羅昇也來到37.25元，精聯上漲逾8%，所羅門上漲逾7%，台灣精銳上漲逾6%，雷虎上漲逾5%，盟立、微星、廣運上漲逾4%。

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