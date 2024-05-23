輝達財報優預期、黃仁勳將至COMPUTEX演講　機器人概念股應聲走高

我是廣告 請繼續往下閱讀
再加上輝達公布第一季財報，營收達到260.4億美元（約新台幣8394.9億）、年增262%，並高於市場所預期的246.5億美元。淨利為148.8美元，年增超過7%。非通用會計準則的毛利率為78.9%，跟去年同期的66.8%相比，增加了12.1個百分點。非通用會計準則的EPS則為6.12美元，跟去年同期的5.59美元相比，增加了461%。
此外，對於第二季財測也高於市場預期，營收將落在280億美元±2%，高於市場所預期的266.1億美元。此外，毛利率將落在75.5±50個基點。
並且輝達執行長黃仁勳將於「台北國際電腦展（COMPUTEX）」開幕日前一天也就是6月2日舉行主題演講，同時也宣布公司將於COMPUTEX展期，另外舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系交流。輝達本月9日正式公佈黃仁勳來台主題演講內容，將概述AI生態系統的下一步發展，會於6月2日晚上7點進行直播，重播將在輝達官網上提供。
多重話題加持，激勵機器人概念股股價應聲走高，昆盈、羅昇開盤亮燈漲停，其中昆盈來到28.15元，股價跳空創逾13年高，羅昇也來到37.25元，精聯上漲逾8%，所羅門上漲逾7%，台灣精銳上漲逾6%，雷虎上漲逾5%，盟立、微星、廣運上漲逾4%。