馮語婷真面目公開！陳沂挖出本尊帳號 粉絲一看驚：對方要哭了
「新一代女戰神」馮語婷一直以火辣背影示人，去年她指控鳳梨（吳泓逸）詐騙、吸毒、販毒、墮胎等多項醜聞，氣得鳳梨提告。兩人日前也到地檢署出庭對質，鳳梨踢爆「馮語婷」是「高姓夫婦操作的虛擬人物」，馮語婷昨（22）日發文澄清高男身分，而曾被她攻擊的網紅陳沂也加入鳳梨行列，挖出馮語婷真實面貌。
記者薛羽彤／綜合報導
馮語婷昨日發文強調，高先生只是自己的助理兼朋友，兩人只是合作關係，直言「馮語婷」就是個「行動代號」，專門逞奸除惡，「就像蝙蝠俠不會因為被發現是韋恩就消失的。」鳳梨揭露「馮語婷」這個帳號，是高姓夫妻在經營，「屢次出來拍照的，其實也只是一個無關緊要的女孩子罷了。」而曾被馮語婷攻擊過的陳沂，在網路上挖出「馮語婷」真實面貌，還放在馮語婷貼文下，不過被她一一刪除。
陳沂昨日在IG上PO出多則限時動態，公開馮語婷的真面目，她挖出本尊的臉書帳號，以馮語婷曾發過的照片做比對，不僅有同款球鞋、靴子、帽子、外套，連耳朵及腳趾也不放過，「職業是在放信貸，幾年前在做紋繡」，還挖出女子本名不叫馮語婷，是一名許姓女子。陳沂樂喊「案件進入收網階段，歡迎吃瓜」，底下網友看到馮語婷真面目後，紛紛表示，「台味十足」、「可以理解為什麼只露腿了」、「看得好過癮，謝謝三斤老師替眾人解惑」、「我覺得你再挖下去對方會哭。」
而陳沂的死對頭律師李怡貞，曾PO出與馮語婷見面的合照，「是的，我見到馮語婷了。真的有這個人，不用懷疑」替她身分背書。如今被鳳梨、陳沂踢爆無「馮語婷」這個人，網友表示「我現在更期待李律翻車！」陳沂回應「已經翻車了，幫網路詐騙背書！」
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