TTE台北旅展最低價！每人每晚500元入住 套票全台20家旅館可用
「2024 TTE臺北國際觀光博覽會」將於5月31日至6月3日在臺北世貿一館登場，「小鹿文娛旅宿集團」推出「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大熱銷套票，憑「島內遷徙」票券雙人住宿平日每晚最低僅千元起，也可採用「現金折抵放大術」，加碼贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張，下殺國內全年最低價，另有線上旅展，於5月31日至6月13日開賣。福容大飯店也因應TTE推出線上旅展，即日起至6月7日，「聯合住宿券」一套5張1萬4,500元，買10送1後優惠價2萬9,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均下來一張更只要2,559元。
記者葉盛耀/綜合報導
針對此次旅展活動，小鹿文娛推出「島內遷徙」6000元套票，內含 6 張住宿券，可於臺北、臺中、臺南、花蓮、墾丁的館別兌換，可入住的館別為路徒行旅台南成大館、路境行旅花蓮站前館、一起一起旅店花蓮中山館、路境行旅花蓮大同館、路徒行旅花蓮東大館、小迷鹿（墾丁）、小迷鹿．艾米會館（墾丁）、路境行旅府前館，最低只要1張券就可於平日入住，即1000元就可入住雙人房，等於每人每晚才500元起。
其中最推薦於今年1月開幕的「路徒行旅 臺南成大館」，距臺南火車站步行僅 10 分鐘路程，融合「路徒行旅」，全館 6 種房型以木質為主軸的簡約格局設計，打造溫暖舒適氛圍，於指定日憑「島內遷徙」票券入住即享旅展限定優惠。
另還有「漫遊臺北」9000元套票，一套同樣含6張住宿券，可兌換於臺北旗下5館各具特色的都市旅店，以全年最低價就能輕奢旅行。
小鹿文娛打造全臺唯一可泊宿燈塔園區，為4月甫開幕的「高美燈塔園區」，距離高美濕地木棧道步行僅5分鐘路程，主打「在地文化、生態環保」理念，重視在地創生，並發揮濕地生態最大觀光價值。園區內包含7間客房及1間交誼廳， 同時擁有複合式服務、展演空間、結合輕食餐飲品牌，打造多元空間，凡使用任一套票入住，即可使用「現金折抵放大術」折抵房價。另外，集團位於日本大阪的新據點「FAWN HOTEL」，也將於今年暑假盛大開幕。
小鹿文娛（攤位B432）於本次「臺北國際觀光博覽會」旅展推出兩大熱銷套票，於5月31日至6月3日在臺北世貿一館盛大開賣，現場更有多重好康，會員入住集團旗下20館更享有特色好禮。
福容大飯店也因應TTE推出線上旅展，即日起至6月7日，往年總熱銷的「聯合住宿券」一套5張1萬4,500元；買10送1，優惠價2萬9,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均下來一張更只要2,559元。集結全台18家分店任選入住，本次最大亮點為入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚3,839元，相當於打1.8折超划算。