大谷翔平賺翻了！大手筆購入佔地1200坪2億元豪宅 奢華內裝曝光
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（23）日傳出，已經購入佔地1200坪的豪宅，並且靠近道奇球場，方面他上下班，另外，大谷的豪宅售價約為785萬美元（約2億5360萬台幣），而且三溫暖、籃球場、游泳池、看電影等都一應俱全，是「名人等級」。根據《洛杉磯時報》報導，今年大谷翔平特別有很多置產機會，加上他在夏威夷也有購入房子，未來靠不動產就可以累積不少財富，此外，他跟妻子田中真美子也為之後的生活提前規劃，讓球迷都很羨慕。
記者吳政紘/綜合報導
大谷購入豪宅 原屋主是脫口秀主持人
大谷去年跟道奇簽下7億美元（約220億台幣）的10年大約，他購入的房子座落在加州拉肯亞達─弗林楚奇區，有不少名人聚集，而前屋主是脫口秀主持人Adam Carolla，他在美國也相當受歡迎。
根據日本《日刊體育》報導，這棟房子也是同區最高級的住宅，另外靠近道奇球場只要20分鐘，2013年興建，佔地1200坪，建物681平方公尺，總共有三層樓。
大谷豪宅內部公開 還有電影院、籃球場
此外，室內跟室外都有「大廳」，加上有小電影院、三溫暖、籃球場、游泳池等，設備很完備，還有5間寢室，6個浴室左右。而主要以中世紀的豪華風佈置客廳，廚房也是很華麗，可以想像未來大谷跟妻子在這裡生活的狀況。
不少球迷看到照片都驚嘆：「好羨慕！」、「離道奇球場好近，這是大谷會喜歡的地方」、「希望老婆跟彈額頭都很幸福」、「要打掃起來很辛苦」等留言。