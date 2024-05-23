黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

大谷翔平賺翻了！大手筆購入佔地1200坪2億元豪宅　奢華內裝曝光

▲大谷翔平購入豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，這棟豪宅要價2億台幣。（圖／MICHAEL CLIFFORD）
▲大谷翔平購入豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，這棟豪宅要價2億台幣。（圖／MICHAEL CLIFFORD）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（23）日傳出，已經購入佔地1200坪的豪宅，並且靠近道奇球場，方面他上下班，另外，大谷的豪宅售價約為785萬美元（約2億5360萬台幣），而且三溫暖、籃球場、游泳池、看電影等都一應俱全，是「名人等級」。根據《洛杉磯時報》報導，今年大谷翔平特別有很多置產機會，加上他在夏威夷也有購入房子，未來靠不動產就可以累積不少財富，此外，他跟妻子田中真美子也為之後的生活提前規劃，讓球迷都很羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷購入豪宅　原屋主是脫口秀主持人

大谷去年跟道奇簽下7億美元（約220億台幣）的10年大約，他購入的房子座落在加州拉肯亞達─弗林楚奇區，有不少名人聚集，而前屋主是脫口秀主持人Adam Carolla，他在美國也相當受歡迎。

根據日本《日刊體育》報導，這棟房子也是同區最高級的住宅，另外靠近道奇球場只要20分鐘，2013年興建，佔地1200坪，建物681平方公尺，總共有三層樓。

大谷豪宅內部公開　還有電影院、籃球場

此外，室內跟室外都有「大廳」，加上有小電影院、三溫暖、籃球場、游泳池等，設備很完備，還有5間寢室，6個浴室左右。而主要以中世紀的豪華風佈置客廳，廚房也是很華麗，可以想像未來大谷跟妻子在這裡生活的狀況。

不少球迷看到照片都驚嘆：「好羨慕！」、「離道奇球場好近，這是大谷會喜歡的地方」、「希望老婆跟彈額頭都很幸福」、「要打掃起來很辛苦」等留言。

▲大谷翔平購入1200坪的豪宅，要價約2億台幣以上，是名人專用，還有籃球場。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平購入1200坪的豪宅，要價約2億台幣以上，是名人專用，還有籃球場。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平變身「得點圈之鬼」！5月打擊率狂飆近5成　擺脫4月低潮

大谷翔平滑壘速度太快？單場「滑破球褲」2次　球迷：他超速了！

Curry乾妹與大谷翔平合照！受邀替道奇隊開球　身高意外震驚眾人

山本由伸6.1局好投奪下第5勝！大谷翔平罕見短打　道奇6：4響尾蛇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生