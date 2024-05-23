Kyrie Irving獲「CP3」高度肯定！直言：他會是西決最重要的球星

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Chris Paul稍早在電視節目上，談到了關於灰狼與獨行俠的系列賽交手，並提到了獨行俠當家控衛Kyrie Irving會是決定系列賽關鍵。Paul說到：「Kyrie Irving真的很硬，他會把你帶入到激烈的競爭之中，如果Irving在比賽中慢熱的話，那對手最好要趕快抓住機會，把分差拉到30分以上。因為他總能找到方法恢復手感，我認為Kyrie Irving會是西決上最重要的球星。」
「他真的很特別，今年Irving替獨行俠、替他的隊友還有Luka Doncic所做的事情都讓人印象深刻。隊友們現在都依賴著他，他今年的領導能力毋庸置疑，還有Irving今年的防守水準也很出色，我們應該給他應有的讚美。」
CP3剛滿39歲是現役第3老 更懂得珍惜時光
而如今剛滿39歲的Chris Paul，也是聯盟當中第3年長的球員，僅次於湖人球星LeBron James、快艇前鋒PJ Tucker。Paul稍早也接受訪問，談到這些年來學到最重要的東西是什麼，他則認為自己更懂得「珍惜當下」。他說：「到了38、39歲這個年紀時，我變得更懂得珍惜當下。你知道，我現在有了孩子，更重要的是享受彼此在一起的時光，因為你在家與他們共度時光的時間非常有限。」