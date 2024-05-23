高鐵股東會通過1.02元現金股利　Q1運量續攀升

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高鐵指出，在營運狀況方面，112年防疫逐步降階、民眾回歸正常生活，讓運量超越疫情前水準。全年共開出54991班次列車，較111年增加937班。座位利用率70.67%，較111年增加17.36%。112年全年輸運達7309萬人次，較前一年增加34.92%；共計輸運12565百萬延人公里，較111年增加34.56%。全年平均每日有20萬人次搭乘，較111年的14.8萬人次增加約5.2萬人次。
針對營運安全，高鐵指出，112年全年無造成傷亡之事故。全年平均準點率（誤點＜5分鐘）為99.58%，較111年增加0.11%；全年平均發車率扣除天災之影響後則達100%。
另財務獲利面向，高鐵112年度營收為498.1億元，較111年度成長34.1%，稅前淨利為97.4億元，年成長128.3%。營運獲利增長，反應出疫情結束之後，旅客對搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度需求。
江耀宗也提到，日前台灣證券交易所公布「第10屆公司治理評鑑」結果，台灣高鐵連續第7度蟬聯排名前5%績優公司之列，這是台灣高鐵自2016年掛牌上市、2017年首度參與這項評鑑以來，始終兢兢業業、以最高標準自我要求的成果，讓我們的公司治理不斷與時俱進、並一直保持在上市公司的最前段，更是公司全體同仁用最踏實、誠懇的經營態度，回報股東期待的具體實踐。