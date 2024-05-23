哈日族要再衝嗎？日圓換匯連3天現0.20字頭 台幣5萬多1.3萬日幣
美國聯準會（Fed）會議紀要放「鷹」，美元指數走揚快到105，日圓兌美元再貶快接近157，新台幣兌美元在台股及出口商拋匯支撐下，今（23）日早盤升貶互見，也使得日圓換匯價連3天見到「0.20字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤來到0.2093元，若與今年1月2日換匯高點0.2217元相比，換新台幣5萬元，現在可以多換到1萬3362日幣，省下1張日本東京迪士尼門票錢，還能多吃5碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
美國Fed公布的最新會議紀要顯示官員擔心通膨停滯，認為降息時間將延長，Fed主席鮑爾會後表示，Fed降息的可能性大於升息。而在會議紀要發布前，高盛執行長索羅門則預測聯準會今年降息次數為零，因為政府開支讓美國經濟具有更高的韌性，難以讓人相信會在此情況下降息。
美元指數走揚來到104.93附近，日圓兌美元也貶向157，今日早盤一度來到156.89價位，新台幣兌美元同樣也開貶，但在台股走揚及月底出口商有拋匯需求下，貶幅有限，甚至一度翻升，目前在平盤上下震盪，也因此，日圓兌新台幣換匯價更便宜了，並連3個交易日都可見到「0.20字頭」。
台銀日圓現鈔賣出價也更便宜，今日早盤進一步來到0.2093元，若與今年1月2日高點相較，換新台幣5萬元，當時只能換到22萬5529日幣，現在可以換到23萬8891日幣，差4個多月就可多換到1萬3362日幣。