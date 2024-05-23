基隆殺人未遂犯趴趴走「逃亡4天落網」 謝國樑揭2大主因：要檢討
涉犯殺人未遂罪嫌的39歲簡姓男子，在基隆某醫院執行監護，豈料他19日上午脫逃並搭乘客運跑到北市，出沒北車、西門町、龍山寺等地，整整逃亡4天，最終在昨（22）日在新北市新莊被逮補。對此，基隆市長謝國樑表示，此次事件最大主因為醫院延誤通報4至5個小時，他也提出相應對策。
記者王德蓉／綜合報導
基隆39歲簡姓男子，在2023年犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，由於簡男罹患思覺失調，因此施以監護5年，沒想到他19日竟趁放風時間從醫院逃跑，當天在基隆市區到處活動，後又出沒北車、西門町、龍山寺等地，整整逃亡4天。警方指出，簡男逃亡期間除變裝外，步行在外期間幾乎不吃東西，也不太睡覺，常在騎樓待一小時就轉移陣地，僅偶爾喝飲料解渴，也沒有去免費提供餐點處所領取食物，再加上簡男會任意穿越道路，並隨意搭乘公車又下車，或是捷運轉公車，行走無邏輯，才會行蹤難以掌握。
謝國樑今（23）日受訪表示，此次事件發生，醫院延誤通報4至5個小時為最大主因，這點感到抱歉，也向衛生局交待要把所有事實調查清楚並將於週末公佈懲處；至於警方訊息不及時公開透明，這點會持續和警方進行檢討，不過警方都是很努力想盡快抓到人犯，未來在兼顧訊息透明，希望基隆市警局外來可以將辦案情況更迅速、透明跟大眾做報告。
針對監視器問題，謝國樑表示，警方監視器已經超過10年都未更新，在他上任前有個5年更換計劃，但因疫情關係，第一批5年更換計劃到了112年4月才開始，他上任後也頗感無奈，所以才提出3500元的里鄰監視器補助計畫，監視器由市府全額補助，但需要店家、民宅負擔WiFi和電費，目前他前往各里探視，幾乎都有申請20、30支以上的監視器補助。