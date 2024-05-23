輝達財報、黃仁勳金口加持！機器人、AI PC「這7檔」強漲

國際晶片大廠輝達（NVIDIA）昨（22）日公布第1季的財報成績，營收高達260.4億美元（約新台幣8394.9億）、年增262%，並高於市場所預期的246.5億美元。淨利為148.8美元，年增超過7%。非通用會計準則的毛利率為78.9%，跟去年同期的66.8%相比，增加了12.1個百分點。非通用會計準則的EPS則為6.12美元，跟去年同期的5.59美元相比，增加了461%。
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由於美國聯準會釋出可能再次升息的訊號，美股四大指數跌多漲少，道瓊下跌201.95點，收39671點；那指下跌0.18%，收16801點；標普下跌0.27%，收5307點。僅費半在投資人等待AI巨擘輝達財報而收高超過1%。
此外，輝達也宣佈將股票1拆10，預計6月7日生效。不僅如此，輝達也將現金股利提高150%，從普通股每股發放0.04美元增至每股0.1美元（按拆股後計算）。消息一出，也激勵輝達盤後股價一度上漲逾7 %，最高來到1016.8美元，登上1000美元關卡，而在上午7點45分時，則是上漲將近6%，來到1005.6美元。
台股今日受惠輝達財報亮眼，加權指數今開在高點21668點，權值王台積電最高來到877元，雙創歷史新高。然而，共軍稍早宣布將在台灣周邊展開軍演，大盤一度翻黑跌逾70點，最低觸及21475點，上下震盪將近200點。
在輝達財報加持下，盤面資金聚焦機器人概念、AI PC等族群表現強勁，其中所羅門飆漲8%，最高來到182元位置；迎廣大漲6%以上，中光電、宏碁、上詮、華星光、富喬等同樣表現強勢，上漲1至5%。