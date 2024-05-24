到泰國玩說「薩瓦迪卡」竟然是錯的！男生秒被當人妖 導遊曝真相
近期泰國免簽延長，搭配台灣虎航「直飛普吉島」，國人造訪更便利。走在泰國幾乎見人就說的泰文「薩瓦迪卡」是「你好」的意思，沒想到這句話卻不是誰都能說！當地導遊小蘭便分享，其實「薩瓦迪卡」是女生才能說，男生講「薩瓦迪卡」可是會被誤以為是第三性別「人妖」。小蘭為大家揭開真相，專業分享怎麼說才正確。
記者蕭涵云/泰國報導
疫後海外旅遊復甦，民眾關注出國划算優惠同時，別忘了多多留意當地旅遊資訊，免得稍不謹慎鬧笑話、有失顏面。近期泰國免簽延長，加上台灣虎航「直飛普吉島」、搭配燦星旅遊復航優惠，每週飛三班、全年將運送超過萬名台灣旅客，直達普吉島旅遊更便利。
一踏上泰國土地，大家都親切地逢人就說「薩瓦迪卡」，不過當地導遊小蘭卻忍不住糾正，她告訴隨開航首發團到普吉島採訪的《NOWnews今日新聞》記者，男生講「薩瓦迪卡」可是會被誤以為是第三性別「人妖」！
原來，「sawatdee（薩瓦迪卡）」在當地是僅限女性專用的招呼語，如果男性外表的人也說「薩瓦迪卡」，可能會讓對方誤以為是「人妖」。想要搞清楚怎麼講，關鍵在於「薩瓦迪卡」的尾音，女生是發「ㄎㄚˋ」，而男生的尾音則是「Krab」發音近似於「卡布嗯」。現在就快記下來，未來有機會造訪泰國，可別再講錯，免得引起異樣的眼光，甚至產生不必要的誤會。
另外，小蘭也熱情分享，在泰國常有機會聽見的「水晶晶」，「水」是漂亮、「晶晶」則是「十分、非常」的意思，合起來便是當地呼喊「美女」的讚美詞；而老是對著男性直喊「老媽媽」又是為什麼呢？原來「老媽媽」是泰文裡的「帥哥」之意。走在路上聽見，可就不會再一頭霧水了。