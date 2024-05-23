LOL／Faker入選《英雄聯盟》名人堂！史上第一人　生涯榮耀盤點

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28歲的 Faker 從 2011 年開始遊玩《英雄聯盟》，起初以「GO JEON PA」為遊戲 ID，短時間就爬上在韓服第一，在 SKT T1 二隊教練 kkOma 的發掘，以及爸爸的支持下，Faker 加入了 SKT T1 二隊，開啟職業生涯。
很快的， Faker 不斷在職業場上創在經典 Highlight，包括單殺 Ambition、與 Ryu 的劫單挑等，並在2013、2015、2016 拿下世界冠軍，近期最令人感動的，還是2023年世界大賽，Faker 與隊友遺忘前一年失利的痛苦，時隔7年再度捧起金盃，個人4座世界冠軍，被玩家稱為《英雄聯盟》電競史的「Goat」。
隨著同期許多選手相繼退役，如今 Faker 仍持續在賽場奮鬥，且在 T1 的體系中扮演極為重要的大腦角色，目前 Faker 與 T1 的合約會在2025年到期，Faker 過去受訪未曾正面提及退休時間，但結束選手生涯後，Faker 有機會擔任 T1 的重要職務，身為粉絲的我們，只能好好把握 Faker「看一場少一場」的傳奇生涯。
《英雄聯盟》也將開啟傳奇殿堂遊戲的活動通行證，將帶領玩家回顧 Faker 的電競生涯、左右勝敗的精彩時刻、偉大成就以及更多內容。玩家可取得或購買以大魔王為主題的紀念風格裝飾、系列商品和造型，慶祝這個重大時刻。有關遊戲內活動與內容的其他詳情，也將於日後公開。