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LOL／Faker入選《英雄聯盟》名人堂！史上第一人　生涯榮耀盤點

▲韓國電競選手 Faker 成為LOL《英雄聯盟》「電競傳奇殿堂」首位入選者。（圖／LOL Esports Flickr）
▲韓國電競選手 Faker 成為LOL《英雄聯盟》「電競傳奇殿堂」首位入選者。（圖／LOL Esports Flickr）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》近期開設「電競傳奇殿堂」，首位入選者毫無意外由韓國選手 Faker（李相赫）拿下，回顧 Faker 13年的職業生涯，斬獲10座 LCK 冠軍、2座 MSI 季中邀請賽冠軍、 4座世界大賽冠軍，基本上已是「前無古人，後無來者」的存在，而 Faker 在場下親民、自律又零負面新聞的形象，更成為延續選手生涯、累積無數粉絲的關鍵。

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自從《英雄聯盟》宣佈開啟「電競傳奇殿堂」後，各界都認定 Faker 會是首位進入名人堂的選手，Riot Games 電競部門總裁 John Needham 指出「Faker 絕對是《英雄聯盟》乃至電子競技史上，最有影響力和指標性的存在，Faker 就是《英雄聯盟》的電競之神，由他成為首位進入傳奇殿堂的選手，絕對當之無愧。」

28歲的 Faker 從 2011 年開始遊玩《英雄聯盟》，起初以「GO JEON PA」為遊戲 ID，短時間就爬上在韓服第一，在 SKT T1 二隊教練 kkOma 的發掘，以及爸爸的支持下，Faker 加入了 SKT T1 二隊，開啟職業生涯。

很快的， Faker 不斷在職業場上創在經典 Highlight，包括單殺 Ambition、與 Ryu 的劫單挑等，並在2013、2015、2016 拿下世界冠軍，近期最令人感動的，還是2023年世界大賽，Faker 與隊友遺忘前一年失利的痛苦，時隔7年再度捧起金盃，個人4座世界冠軍，被玩家稱為《英雄聯盟》電競史的「Goat」。

▲《LOL英雄聯盟》傳期選手 Faker 將力拼個人世界賽第4座冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）
▲28歲的 Faker 在《英雄聯盟》電競的傳奇生涯還在持續。（圖／LOL Esports Flickr）
隨著同期許多選手相繼退役，如今 Faker 仍持續在賽場奮鬥，且在 T1 的體系中扮演極為重要的大腦角色，目前 Faker 與 T1 的合約會在2025年到期，Faker 過去受訪未曾正面提及退休時間，但結束選手生涯後，Faker 有機會擔任 T1 的重要職務，身為粉絲的我們，只能好好把握 Faker「看一場少一場」的傳奇生涯。

《英雄聯盟》也將開啟傳奇殿堂遊戲的活動通行證，將帶領玩家回顧 Faker 的電競生涯、左右勝敗的精彩時刻、偉大成就以及更多內容。玩家可取得或購買以大魔王為主題的紀念風格裝飾、系列商品和造型，慶祝這個重大時刻。有關遊戲內活動與內容的其他詳情，也將於日後公開。

▲Faker 斬獲《LOL英雄聯盟》世界賽第4冠，針對冠軍造型的選角，他表示是「秘密」。（圖／LOL Esports Flickr）
▲Faker生涯斬獲10座 LCK 冠軍、2座 MSI 季中邀請賽冠軍、 4座世界大賽冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

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