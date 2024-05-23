菊島花火節將至販售安毒圖利 高雄航警破獲安毒販售集團
高雄市１名吳姓男子因澎湖花火節將至，想趁機大撈一筆，運輸毒品至澎湖販售，先教唆呂姓男子將安非他命，用強力膠帶綑綁於大腿兩側，企圖以俗稱「空中飛人」的方式，躲避警方追查，所幸遭航警局高雄分局安檢人員眼尖發現，當場人贓俱獲。闖關失敗後，吳男更親身上陣冒險運毒，所幸二次皆警方及時發現，查扣安非他命 338.36 公克，成功阻止毒品流入市面。
記者郭凱杰／高雄報導
該案經航警局高雄分局循線追查，發現應為集團式犯案，旋即報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並會同高市警局前鎮分局及澎湖縣警局馬公分局共組專案小組向上溯源，案經多日埋伏跟監蒐證，掌握集團首腦吳姓主嫌及其共犯成員犯罪事證，隨即兵分多路分別在高雄及澎湖地區一舉拘提3名涉案共犯到案。
且於吳姓主嫌隨身行李內查獲以香菸包裝盒掩飾夾藏第二級毒品安非他命(毛重77.06公克)，企圖將毒品運返澎湖，所幸皆被警方及時發現，成功阻止毒品流入市面。加上之前呂男闖關失敗所查扣的261.3公克安毒，總計查扣物證安非他命共 338.36 公克。
航空警察局高雄分局藉此也呼籲民眾切勿因好奇而接觸毒品，更勿以身試法，如涉及製造、運輸及販賣第二級毒品者，最高得處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並得併科新臺幣 1,500 萬元以下罰金。