全球房客必嚐萬豪漢堡買一送一！台北萬豪明天開賣　啤酒也買1送1

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台北萬豪酒店提到，萬豪與漢堡其實有深厚淵源，萬豪國際集團從美國華盛頓一間小快餐店Hot Shoppes茁壯發展成全球最大飯店集團，最早可以追溯自於1955年推出的雙層起司漢堡。直到今日，見證其發跡史的「萬豪漢堡」，集結漢堡肉、切達起司、香煎培根的經典組合延續至今。
台北萬豪酒店Lobby Lounge的「經典牛肉培根切達起司漢堡」又被稱為萬豪漢堡，延續集團經典美味組合，並遵循創辦人J. Willard Marriott的美味漢堡三大秘訣：不過度調味、不使用鍋鏟壓肉排、只能翻面一次。
漢堡肉排嚴選美國、紐西蘭牛絞肉，以洋蔥、鹽、胡椒、荳蔻及蛋黃調勻，透過手工反覆拍打，使其口感紮實且肉汁飽滿。漢堡麵包選用鐵板香煎過的布里歐麵包，再層層疊上香濃切達起司、手打漢堡肉、香煎培根、番茄、小農耕作鮮蔬、洋蔥及招牌美乃滋醬，一口咬下肉香十足且肉汁迸發，附餐提供招牌脆薯，成為國內外旅客入住萬豪飯店時的必嚐美味之一。
配合國際漢堡日，另推出兩款全新風味漢堡，「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」以手打漢堡肉、番茄、小農耕作鮮蔬，搭配牛肉、BBQ烤肉醬製成的濃郁肉醬，搭配切片酸辣帶勁墨西哥辣椒，風味嗆辣鹹香十分過癮。另一款「楓糖煙燻培根起司漢堡」亮點在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根，楓糖甘醇微焦口感包覆鹹香培根，搭佐秘製醬汁，風味更濃郁。
台北君悅酒店Cheers歡飲廊也是即日起至6月9日，推出三款極鮮限量漢堡，「泰式軟殼蟹龍蝦鮮味堡（1,180元+10%）」由法棍麵包包覆香酥麥片軟殼蟹，外層略帶麥香奶味且不油膩，更添入自曼谷君悅酒店青木瓜配方，完美調和魚露、檸檬汁、朝天椒、棕櫚糖等，清爽酸辣絕配酥香龍蝦海味。另一款「奢華海陸雙堡（1,180元+10%）」，則是兩顆迷你漢堡，有經典炸魚薯條佐明太子美乃滋，以及香煎日本小田和牛小排，抹上煙燻BBQ醬，更顯肉質香嫩與豐厚脂香。餐點可任選薯條、地瓜薯條或綜合沙拉，以及飲品加價優惠。
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