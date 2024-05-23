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全球房客必嚐萬豪漢堡買一送一！台北萬豪明天開賣　啤酒也買1送1

▲台北萬豪酒店於5月24日至6月21日期間推出「豪享吃堡」活動，享指定漢堡、生啤酒買一送一優惠。(圖／台北萬豪提供)
▲台北萬豪酒店於5月24日至6月21日期間推出「豪享吃堡」活動，享指定漢堡、生啤酒買一送一優惠。(圖／台北萬豪提供)

記者葉盛耀/綜合報導

迎接一年一度國際漢堡日，台北萬豪酒店於5月24日至6月21日期間推出「豪享吃堡」活動，享指定漢堡、生啤酒買一送一優惠，活動期間凡於Lobby Lounge點購有「萬豪漢堡」稱號的經典牛肉培根切達起司漢堡乙個，每份售價520元+10%，即免費再招待漢堡乙個，可選擇贈送經典牛肉培根切達起司漢堡之外，另有墨西哥辣椒牛肉起司漢堡、楓糖煙燻培根起司漢堡可3選1。活動期間凡點用漢堡再加購Asahi生啤酒，每杯售價220元+10%，同享買一送一優惠。而台北君悅酒店Cheers歡飲廊，也是即日起至6月9日，推出三款極鮮限量漢堡。

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每年5月28日為國際漢堡日，是全球漢堡迷的共同節日。漢堡起源最早可以追溯到自13世紀的蒙古，經歐洲傳入美國後，成為代表當今美式文化料理之一。台北萬豪酒店特於5月24日至6月21日，推出「豪享吃堡」活動，享指定漢堡、生啤酒買一送一優惠。

▲台北萬豪酒店Lobby Lounge「豪享吃堡」活動，指定漢堡、生啤酒買一送一。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店Lobby Lounge「豪享吃堡」活動，指定漢堡、生啤酒買一送一。（圖／台北萬豪提供）
台北萬豪酒店提到，萬豪與漢堡其實有深厚淵源，萬豪國際集團從美國華盛頓一間小快餐店Hot Shoppes茁壯發展成全球最大飯店集團，最早可以追溯自於1955年推出的雙層起司漢堡。直到今日，見證其發跡史的「萬豪漢堡」，集結漢堡肉、切達起司、香煎培根的經典組合延續至今。

台北萬豪酒店Lobby Lounge的「經典牛肉培根切達起司漢堡」又被稱為萬豪漢堡，延續集團經典美味組合，並遵循創辦人J. Willard Marriott的美味漢堡三大秘訣：不過度調味、不使用鍋鏟壓肉排、只能翻面一次。

漢堡肉排嚴選美國、紐西蘭牛絞肉，以洋蔥、鹽、胡椒、荳蔻及蛋黃調勻，透過手工反覆拍打，使其口感紮實且肉汁飽滿。漢堡麵包選用鐵板香煎過的布里歐麵包，再層層疊上香濃切達起司、手打漢堡肉、香煎培根、番茄、小農耕作鮮蔬、洋蔥及招牌美乃滋醬，一口咬下肉香十足且肉汁迸發，附餐提供招牌脆薯，成為國內外旅客入住萬豪飯店時的必嚐美味之一。

▲台北萬豪酒店國際漢堡日活動，點購經典牛肉培根切達起司漢堡，免費招待風味漢堡三選一。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店國際漢堡日活動，點購經典牛肉培根切達起司漢堡，免費招待風味漢堡三選一。（圖／台北萬豪提供）
配合國際漢堡日，另推出兩款全新風味漢堡，「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」以手打漢堡肉、番茄、小農耕作鮮蔬，搭配牛肉、BBQ烤肉醬製成的濃郁肉醬，搭配切片酸辣帶勁墨西哥辣椒，風味嗆辣鹹香十分過癮。另一款「楓糖煙燻培根起司漢堡」亮點在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根，楓糖甘醇微焦口感包覆鹹香培根，搭佐秘製醬汁，風味更濃郁。

▲「楓糖煙燻培根起司漢堡」的亮點，在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根。（圖／台北萬豪提供）
▲「楓糖煙燻培根起司漢堡」的亮點，在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根。（圖／台北萬豪提供）
台北君悅酒店Cheers歡飲廊也是即日起至6月9日，推出三款極鮮限量漢堡，「泰式軟殼蟹龍蝦鮮味堡（1,180元+10%）」由法棍麵包包覆香酥麥片軟殼蟹，外層略帶麥香奶味且不油膩，更添入自曼谷君悅酒店青木瓜配方，完美調和魚露、檸檬汁、朝天椒、棕櫚糖等，清爽酸辣絕配酥香龍蝦海味。另一款「奢華海陸雙堡（1,180元+10%）」，則是兩顆迷你漢堡，有經典炸魚薯條佐明太子美乃滋，以及香煎日本小田和牛小排，抹上煙燻BBQ醬，更顯肉質香嫩與豐厚脂香。餐點可任選薯條、地瓜薯條或綜合沙拉，以及飲品加價優惠。

▲台北君悅酒店的Cheers歡飲廊，即日起至6月9日，推出三款極鮮限量漢堡。（圖／台北君悅提供）
▲台北君悅酒店的Cheers歡飲廊，即日起至6月9日，推出三款極鮮限量漢堡。（圖／台北君悅提供）
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