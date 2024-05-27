來桃園參與講座　不用出國！也能認識國際文化

本系列各場講座內容都非常精彩，現場觀眾不用出國，來桃園參與講座，就可以認識不同國家的歷史文化及觀光等發展特色，亦可與駐台代表近距離交流，讓國際外交也能很接地氣。
系列場次由紐西蘭代表打頭陣，紐西蘭商工辦事馬嘉博代表以「紐西蘭邁向永續及包容性的未來」為題，帶領聽眾近一步認識這個「白雲的故鄉」（紐西蘭的毛利語名Aotearoa），也針對該國在環境永續及文化包容的努力進行分享。
西班牙商務辦事處Eduardo Euba Aldape處長分享該國經濟、文化及旅遊等概況，增進大家對西班牙的了解。
英國在台辦事處代表鄧元翰分享英國教育、旅遊及文化等軟實力，也探討英國與台灣的互動關係，並介紹前往英國求學或工作的多元途徑及管道。
捷克經濟文化辦事處史坦格代表與觀眾分享捷克的地理位置、歷史及其教堂、城堡等建築物，也介紹了捷克代表動物、知名著作及美食等，希望創造未來更多台捷、桃捷連結的契機。
印度台北協會葉達夫會長以「不可思議的印度」為題，為觀眾揭開神秘的印度文化面紗。
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比利時台北辦事處馬徹處長介紹比利時的創新、多元文化及國際合作，期盼比利時的發展經驗，也能為迎接快速發展與變化的桃園帶來重要啟發。
加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民代表則以「加拿大與印太地區」為題分享，讓市民對加拿大的人文風情及與台互動更加了解，樂見台灣與加拿大交流日益熱絡。
瑞士商務辦事陶方婭處長以「從微觀的角度介紹瑞士—我的家鄉格勞賓登州」為題演講，介紹瑞士的地理、歷史、經濟及教育，希望藉此推廣瑞士觀光，吸引更多市民朋友到瑞士旅遊，享受瑞士一年四季皆引人入勝的美好風光。
系列活動壓軸場次，邀請到新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑代表來分享新加坡的多元文化，包含文化特色、歷史、美食及多元族群等，讓觀眾進一步認識新加坡繁華多元的風土民情。(桃園市政府廣告)
本系列活動受到高度好評，更是拉近國際外交工作者與地方民眾互動及意見交換的良好平台，讀者如有興趣，可至桃園市政府秘書處網站觀賞部分場次講座錄影及未來相關活動訊息。