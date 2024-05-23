今年1-2月統一發票千萬大獎還有3人未領 消費金額、地點一次看
今（113）年1-2月期統一發票中獎號碼已在3月25日開出，其中1000萬元特別獎有12人中獎，200萬元特獎更有14人中獎，不過，財政部今（23）日透露，截至目前為止，1000萬元特獎還有3位中獎人未現身領獎，200萬元特獎也有5位還沒來領獎，領獎期限至7月5日截止，還沒對獎的人，趕快找出當期發票，也許你就是中獎幸運兒。
記者顏真真／台北報導
今年1-2月期統一發票開出的1000萬元特別獎的中獎號碼為「16620962」，200萬元特獎的中獎號碼為「50008017」，20萬元頭獎3組中獎號碼分別為「73705743」、「90315047」、「10604429」。根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為12張及14張，領獎期限至7月5日。
不過，財政部今日透露，截至目前為止，1000萬元特別獎還有3名中獎人未現身領獎，分別在桃園市中山路的台灣中油花125元加油、在新北市土城區金城路金城立體停車場支付60元停車費，還有在高雄市前鎮區廣西路的全家便利商店消費246元。
至於這期200萬元特獎也還有5位中獎人沒來領獎，包括在台北市八德路大潤發花721元買食品、在新竹縣芎林鄉文明路中油花800元加油、新北市五股區五權五路叫Uber Eats付36元外送費、在台南市民族路2段統一超商消費25元買食品，還有在高雄市美濃區中正路2段美泰百貨花136元買物品。