輝達財報優帶動股價飆　陸行之潑冷水提6大看法「除這點沒驚喜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸行之表示，一季度庫存月數達3.12個月、季增5%，這意味著供應鏈已經可以趕上之前暴衝無法滿足的訂單，同時估計輝達一季度佔台積電營收近10%。
陸行之指出，輝達的二季度毛利率指引為74.5%到75.3%，比起上個季度指引少1.5%，略低於彭博社分析師預期的75.6%，在資料中心毛利率高於平均毛利率、營收佔比持續增加下（87%在1Q24，83%在4Q23），不知道是競爭造成毛利率下滑，抑或是低價產品比重增加，還是之前高毛利率中小型客戶都已經拿到貨，現在輪到要求折扣的大型雲端服務供應商來大量取貨。
陸行之補充說明，可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商第二季營收是否有起色，而不是每天在媒體喊看好AI伺服器，但營收老是在季減或是年增少得可憐。
此外，陸行之指出，輝達執行長黃仁勳透露，新款晶片H200已經開始出貨，今年Blackwell三季度量產出貨，第四季會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，並強調Blackwell 之後有下一代產品推出。而車用半導體部分，雖營收佔比不到1%，但季增17%、年增11%，全球佔比2到3%，比市場平均稍好，顯示AI輔助駕駛系統銷售有進展。
最後，陸行之表示，輝達的二季度指引，第二季每股盈餘應該有5.75元，比起第一季的5.98元稍低，但比市場預期的5.71元稍高。不過，不確定是否公司又保守預期等之後再來推翻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。