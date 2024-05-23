Fed放鷹！美股重摔200點　輝達財報「優於預期」股價衝破1000美元

輝達財報優帶動股價飆　陸行之潑冷水提6大看法「除這點沒驚喜」

▲輝達公布第一季財報營收260億美元，優於市場預期的246.9億美元，年增幅262%。這也激勵了盤後股價一度漲幅超過7%，收盤價更突破1000美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達公布第一季財報營收260億美元，優於市場預期的246.9億美元，年增幅262%。這也激勵了盤後股價一度漲幅超過7%，收盤價更突破1000美元。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

備受外界矚目的輝達（Nvidia）今（23）日台灣時間凌晨公布首季財報營收260億美元，優於市場預期的246.9億美元，年增幅262%。這也激勵盤後股價一度漲幅超過7%，收盤價更突破1000美元。同時宣布6/7將股票分拆比例1股拆成10股，股利分拆後提高150%。對此，知名半導體分析師陸行之表示，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但對二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜，並提出6大看法。

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陸行之表示，輝達預期5到7月，也就是第二季度營收280億美元，季增估5到10%、年增107%，比起彭博社分析師預期高5ppts，但比起上個季度的10%、上上個季度12%、上上上個季度的26%，看起來有些降溫。

陸行之表示，一季度庫存月數達3.12個月、季增5%，這意味著供應鏈已經可以趕上之前暴衝無法滿足的訂單，同時估計輝達一季度佔台積電營收近10%。

陸行之指出，輝達的二季度毛利率指引為74.5%到75.3%，比起上個季度指引少1.5%，略低於彭博社分析師預期的75.6%，在資料中心毛利率高於平均毛利率、營收佔比持續增加下（87%在1Q24，83%在4Q23），不知道是競爭造成毛利率下滑，抑或是低價產品比重增加，還是之前高毛利率中小型客戶都已經拿到貨，現在輪到要求折扣的大型雲端服務供應商來大量取貨。

陸行之補充說明，可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商第二季營收是否有起色，而不是每天在媒體喊看好AI伺服器，但營收老是在季減或是年增少得可憐。

此外，陸行之指出，輝達執行長黃仁勳透露，新款晶片H200已經開始出貨，今年Blackwell三季度量產出貨，第四季會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，並強調Blackwell 之後有下一代產品推出。而車用半導體部分，雖營收佔比不到1%，但季增17%、年增11%，全球佔比2到3%，比市場平均稍好，顯示AI輔助駕駛系統銷售有進展。

最後，陸行之表示，輝達的二季度指引，第二季每股盈餘應該有5.75元，比起第一季的5.98元稍低，但比市場預期的5.71元稍高。不過，不確定是否公司又保守預期等之後再來推翻。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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