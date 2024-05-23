「民進黨一定會內外夾擊！」　邱毅曝5點綠力阻國會改革通過原因

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邱毅認為，民進黨在野時期也推國會改革方案，為什麼執政後卻一反常態，力阻改革五法通過，並刻意散布不實謠言，歸納起來有五點說明：第一，是想行政權獨大，擺脫民意監督的壓力，這樣才有絕對的權力，絕對的資源分贓，絕對的腐敗享受。
第二，邱毅說，是害怕被立法院查弊案，民進黨把立法院調查權扭曲成「查水表」，其實這次改革五法的調查權只限於弊案調查，沒有官商勾結者根本不會受牽連，例如巴西進口雞蛋案，高端疫苗採購案，賴皮寮貪污圖利案，台南光電弊案，台南議長賄選案，蔡英文假博士案等，「這些弊案難道不必查個水落石出嗎？」
第三，邱毅指出，民進黨一直在製造謠言，指改革五法是「黑箱作業」，其實改革五法很多內容是參考民進黨在野時期的提案，而且枱面上公聽會、委員會審查、朝野協商，甚至媒體也一直在討論，何來黑箱作業可言？
邱毅提到，指責立法院長韓國瑜為什麼用舉手表決，放棄用表決器表決的正常程序，其實持這種批評的人，根本不了解實情，那天民進黨不知用什麼手段偷走國民黨六張表決卡，韓國瑜清點表決卡後發現問題嚴重，才當機立斷採用權宜式舉手表決。
最後，邱毅說，指國民黨暴力相向，事實上是民進黨採暴力武鬥，想癱瘓議事，阻擋表決，「國民黨還要溫良恭儉讓，坐以待斃嗎？我認為國民黨的反擊還太客氣，民進黨就是色厲內荏的本質，難道不該給他們迎頭痛擊嗎？」
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