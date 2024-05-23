國民黨堅持舉手表決？藍委還原驚人真相：民進黨偷走6張表決卡

不想塞車！高公局公布端午連假國5易塞車時段　行車時間估增5-7倍

▲高公局表示，國5往宜蘭旅次已經逐漸回升，預估端午連假將會有大量往宜蘭旅遊的車潮。（圖／NOWnews資料照片）
▲高公局表示，國5往宜蘭旅次已經逐漸回升，預估端午連假將會有大量往宜蘭旅遊的車潮。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

宜花東等地區一直以來是國人出遊首選，不過因為今年0403花蓮地震後，往宜花東地區的交通受到一定程度的影響。高公局表示，國5往宜蘭旅次已經逐漸回升，預估端午連假將會有大量往宜蘭旅遊的車潮，國5將會有5大易塞車時段，行車時間預估會是平時的5-7倍。因此高公局也呼籲，端午連假以及前1日是國5易塞車時段，民眾可以搭乘公共運輸工具或改走替代道路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局表示，端午節連假以及假期前1日預估國5將有大量往宜蘭之旅遊車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況。高公局為了紓緩國5尖峰時段壅塞情形，規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，並建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路前往。

此外，高公局為鼓勵用路人搭乘公共運輸，也會持續在國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車比起自行開車可以節省30分鐘以上，高公局也建議用路人多加利用以節省時間。

高公局根據歷年數據預估國5會有5大塞車時段，南向南港系統至頭城路段在端午節連假前1日的上午9點-下午24點、連假第一天的上午5點-下午16點、第2日上午6點-下午15點，以及北向宜蘭至坪林路段再連假第2日得上午11點-下午24點以及收假日的上午9點-下午22點，車速將低於每小時40公里，預估行車時間（含匝道排隊時間）為平常的5-7倍。因此，高公局呼籲用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線。

此外，高公局也表示，用路人如果有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，例如：連假第一日上午0點-下午12點以及第2日上午5點-下午12點，國5實施石碇及坪林南向入口封閉；連假第2日及收假日在下午13點-18點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

最後，高公局提醒用路人行車前務必妥為檢查車況，且行車時切勿疲勞及分心駕駛，以維國道行車安全。另建議多利用高速公路1968 App查詢即時路況，彈性調整行程。

省時又省荷包！端午連假搭公共運輸享國道客運85折　轉乘還免費

「端午節為法定休假日」連假出勤加班費這樣算　月薪3萬6拿1200元

台鐵端午連假車票開賣！一晚狂賣23.6萬張票　尚未賣出車票看這裡

高鐵端午連假加開107班次「5/10開搶」這3尖峰自由座加至8節車廂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生