不想塞車！高公局公布端午連假國5易塞車時段　行車時間估增5-7倍

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此外，高公局為鼓勵用路人搭乘公共運輸，也會持續在國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車比起自行開車可以節省30分鐘以上，高公局也建議用路人多加利用以節省時間。
高公局根據歷年數據預估國5會有5大塞車時段，南向南港系統至頭城路段在端午節連假前1日的上午9點-下午24點、連假第一天的上午5點-下午16點、第2日上午6點-下午15點，以及北向宜蘭至坪林路段再連假第2日得上午11點-下午24點以及收假日的上午9點-下午22點，車速將低於每小時40公里，預估行車時間（含匝道排隊時間）為平常的5-7倍。因此，高公局呼籲用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線。
此外，高公局也表示，用路人如果有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，例如：連假第一日上午0點-下午12點以及第2日上午5點-下午12點，國5實施石碇及坪林南向入口封閉；連假第2日及收假日在下午13點-18點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。
最後，高公局提醒用路人行車前務必妥為檢查車況，且行車時切勿疲勞及分心駕駛，以維國道行車安全。另建議多利用高速公路1968 App查詢即時路況，彈性調整行程。