Uber Eats砸錢併foodpanda！公平會證實已收件 通盤考量各方權益
外送平台Uber Eats以9億5千萬美元結親foodpanda，為市場投下一枚震撼彈。立委質疑2大龍頭業者合併會獨占市場，對此，公平會主委李鎂今（23）日證實，公平會已接獲Uber Eats擬併購foodpanda的申請，表明公平會的態度是「依法審查」，除考量市占率等因素外，也將通盤考量消費者、外送員、商家等權益。
記者鄭妤安/台北報導
市場盛傳，外送平台霸主foodpanda將出售台灣的外送業務，買家即最大競爭對手Uber Eats。對此，Uber於5月14日發布新聞稿，確定收購的消息，指出以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的 foodpanda台灣外送事業，此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易 。
2大外送龍頭最終能通過公平會的審查嗎？市場被寡占的結果，店家、外送員、消費者該何去何從？Uber Eats未來又將如何整合2平台？各界投向這場世紀聯姻的目光，充滿疑惑。
公平會主委李鎂今日赴立院經濟委員會備詢，並就外送平台併購案進行報告，會中證實公平會已接獲Uber Eats擬併購foodpanda的申請，並指出，依照「公平法」規定，申報結合事業在公平會受理申報後30個工作天內部得進行結合，公平會會在必要時將審查時間延長60個工作天。
面對立委質疑兩業者合併已構成獨占， 李鎂強調，公平會的態度是「依法審查」，除考量市占率等因素外，結合案審查也將通盤考量消費者、外送員、商家等權益。
公平會將以「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」，以及「市場效益」共4大面向審查，並將徵詢餐廳、外送員、消費者等利害關係人意見，將召開公聽會或座談會，「公平會必定將嚴格審查，嚴格把關。」