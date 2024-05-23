大谷翔平神秘舞蹈儀式！靈感來自動畫「龍貓」 隱藏含義好窩心
大谷翔平慶祝儀式又有新花招！近日有日本媒體拍攝到，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在比賽前，會和教練、翻譯等人一起做出了高舉雙手朝天的奇妙集氣姿勢，在日本網路上蔚為話題。道奇的體能教練Smith透露，這動作的靈感，其實來自吉卜力工作室製作的知名電影《龍貓》中的一幕，並代表著希望大家「共同努力成長」的意涵。根據日本媒體《日刊體育》報導指出，事實上是因為體能教練Smith非常喜歡《龍貓》，其中一幕就是女主角兩姐妹和龍貓們，一起為後院種下的種子祈禱，姿勢便是高舉雙手朝向天，希望種子能夠盡快長出大樹。因此，教練團們才會在賽前，和大谷翔平進行這樣的集氣動作，也是希望所有人都能夠「一起成長、一起努力。」
記者林之越/綜合報導
眾人高舉雙手 迷幻準備儀式
在21日道奇交手亞利桑那響尾蛇的比賽前，有媒體拍攝到大谷翔平、山本由伸、新任翻譯Will Ireton還有體能教練Smith等人，共同圍成一圈，先是雙手合十，接著高舉雙手，並將掌心朝向天空，看似相當奇幻的賽前準備動作，引發外界的好奇。
靈感取自龍貓 盼共同成長
根據日本媒體《日刊體育》報導指出，事實上是因為體能教練Smith非常喜歡由吉卜力工作室製作的知名動畫電影《龍貓》，其中一幕就是女主角兩姐妹和龍貓們，一起為後院種下的種子祈禱，姿勢便是高舉雙手朝向天，希望種子能夠盡快長出大樹。因此，教練團們才會在賽前，和大谷翔平進行這樣的集氣動作，也是希望所有人都能夠「一起成長、一起努力。」
截至目前為止，大谷翔平打擊率3成56、長打率6成55還有整體攻擊指數（OPS）1.080都是高居全聯盟第一位，而山本由伸前日也奪下本季第5勝，賽季防禦率也持續下修到3.17，道奇隊內2顆新種下的種子，也正在確實的成長茁壯。