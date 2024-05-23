黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

大谷翔平神秘舞蹈儀式！靈感來自動畫「龍貓」　隱藏含義好窩心

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，近日在比賽開始前，都會和教練群擺出獨特的準備姿勢，靈感竟是來自日本知名動畫「龍貓」。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，近日在比賽開始前，都會和教練群擺出獨特的準備姿勢，靈感竟是來自日本知名動畫「龍貓」。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平慶祝儀式又有新花招！近日有日本媒體拍攝到，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在比賽前，會和教練、翻譯等人一起做出了高舉雙手朝天的奇妙集氣姿勢在日本網路上蔚為話題。道奇的體能教練Smith透露，這動作的靈感，其實來自吉卜力工作室製作的知名電影《龍貓》中的一幕，並代表著希望大家「共同努力成長」的意涵。根據日本媒體《日刊體育》報導指出，事實上是因為體能教練Smith非常喜歡《龍貓》，其中一幕就是女主角兩姐妹和龍貓們，一起為後院種下的種子祈禱，姿勢便是高舉雙手朝向天，希望種子能夠盡快長出大樹。因此，教練團們才會在賽前，和大谷翔平進行這樣的集氣動作，也是希望所有人都能夠「一起成長、一起努力。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
眾人高舉雙手　迷幻準備儀式

在21日道奇交手亞利桑那響尾蛇的比賽前，有媒體拍攝到大谷翔平、山本由伸、新任翻譯Will Ireton還有體能教練Smith等人，共同圍成一圈，先是雙手合十，接著高舉雙手，並將掌心朝向天空，看似相當奇幻的賽前準備動作，引發外界的好奇。

靈感取自龍貓　盼共同成長

根據日本媒體《日刊體育》報導指出，事實上是因為體能教練Smith非常喜歡由吉卜力工作室製作的知名動畫電影《龍貓》，其中一幕就是女主角兩姐妹和龍貓們，一起為後院種下的種子祈禱，姿勢便是高舉雙手朝向天，希望種子能夠盡快長出大樹。因此，教練團們才會在賽前，和大谷翔平進行這樣的集氣動作，也是希望所有人都能夠「一起成長、一起努力。」

截至目前為止，大谷翔平打擊率3成56、長打率6成55還有整體攻擊指數（OPS）1.080都是高居全聯盟第一位，而山本由伸前日也奪下本季第5勝，賽季防禦率也持續下修到3.17，道奇隊內2顆新種下的種子，也正在確實的成長茁壯



大谷翔平前50場10轟10盜外帶3成5打擊率！124年來第5人創罕見紀錄

大谷翔平擲2.5億買1200坪豪宅！奢華內裝曝光　變身地產王賺翻了

大谷翔平變身「得點圈之鬼」！5月打擊率狂飆近5成　擺脫4月低潮

大谷翔平滑壘速度太快？單場「滑破球褲」2次　球迷：他超速了！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載