第1號颱風「艾維尼」最快週五生成！路徑大轉彎對台灣影響待觀察
今年第1號颱風即將生成！中央氣象署指出，今（23）日上午8點，菲律賓東方海面已有「熱帶性低氣壓」生成，目前發展環境不差，24小時內、也就是最快明（24）日有機會增強為今年第一個颱風「艾維尼」（ Ewiniar，密克羅尼西亞命名，原意為風暴之神），在路徑上預估艾維尼會先往西，再往東北朝琉球海面方向前進，對台灣暫時沒有影響，氣象署將持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
氣象署技正羅雅尹指出，今日上午8點，熱帶性低氣壓在菲律賓東南海域生成，目前以每小時33公里速度向西進行，預測24小時內有發展為輕度颱風的趨勢，未來幾天環境有利發展，艾維尼將先往菲律賓呂宋島接近，週末移動到呂宋島東方，下週一、下週二（5/27、5/28）往東北、琉球海面前進，預估對台灣沒有直接影響。
未來幾天天氣方面，羅雅尹說明，由於鋒面仍在台灣附近徘徊，今天午後在「熱力作用」的影響下，西半部山區、東半部要留意局部大雨，入夜後降雨會慢慢趨緩，轉為中部以北東半部偶爾會有局部短暫陣雨。
明天至週六（5/25）鋒面往北遠離，各地雨勢再縮小，只有中部以北及東北部偶有零星陣雨，其它地區以午後雷陣雨為主，週日（5/26）吹偏南風，氣溫回升，全台白天多雲到晴，但午後有雷陣雨。
羅雅尹提醒，下週二有一波結構更扎實的鋒面影響台灣，下週二、下週三西半部會有局部大雨，甚至有「局部小範圍豪雨」，下週四至下週六（5/30至6/1）鋒面會在台灣附近徘迴，全台各地降雨機率偏高，不過時間較長，天氣預報上仍有不確定性，民眾請密切關注最新動態。