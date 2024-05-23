黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

郭泰源、秋山幸二「夢幻對談」明大巨蛋登場！西武球迷超級回憶殺

▲郭泰源、秋山幸二兩人明天將有「夢幻對談」，富邦悍將邀請他開球，預計在大巨蛋登場，西武球迷也很期待。（圖／富邦悍將提供）
▲郭泰源、秋山幸二兩人明天將有「夢幻對談」，富邦悍將邀請他開球，預計在大巨蛋登場，西武球迷也很期待。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將前進臺北大巨蛋，首場24日週五賽事進場的球迷朋友將有機會獲得富邦悍將大巨蛋首戰觀賽證書，另外還有重量級嘉賓降臨為悍將加持，日本職棒傳奇名將秋山幸二將蒞臨臺北大巨蛋，除了要擔任悍將首場大巨蛋賽事的開球嘉賓之外，賽前更將與富邦悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會，兩位從西武獅時期就培養革命情感的好友，再度於台灣聚首並與球迷見面進行對談，歡迎悍將家人們賽前一同來到大巨蛋場外B2下沉式廣場舞台，與傳奇球星重溫過往的精彩時刻。而西武隊過去也有很多台灣球迷，相信會再度陷入「回憶殺」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
秋山幸二後空翻經典　球迷難忘

日本職棒傳奇名將秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，日職生涯擊出437支全壘打，2014年入選日本棒球名人堂，2009至2014年擔任軟體銀行鷹總教練，2度率領軟體銀行鷹拿下日本一，而秋山幸二在西武獅隊時期更與來自台灣的「東方特快車」郭泰源成為好友，兩人除了球員時代共同奮戰之外，秋山幸二擔任軟銀監督時，郭泰源擔任投手教練，兩人攜手打造軟銀王朝。而秋山幸二的招牌是打全壘打後「後空翻」，也是球迷最愛看的畫面。

這次秋山幸二相隔多年再度來到台灣，將共同見證富邦悍將在臺北大巨蛋的第一場主場賽事，並為悍將開出這歷史性的第一球，賽前下午5點將在大巨蛋場外B2下沉式廣場舞台，與富邦悍將服領隊郭泰源進行球迷見面會，由「悍將之聲」主播錢定遠擔任主持人，與兩位傳奇名將進行對談，共同分享過往回憶給球迷朋友，現場開放球迷參與，悍將家人們可別錯過這難得的盛會！

24日悍將首場大巨蛋主場賽事，悍將將免費贈送進場球迷觀賽證書，共同紀念這富邦悍將的第一次，觀賽證書數量有限，發完為止。而週末25日、26日則是重頭戲「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，26日賽後「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，大巨蛋系列戰悍將Fubon Angels豪華陣容全員到齊，帶領家人們熱血應援，歡迎大家一同穿上校服來到大巨蛋，體驗最頂級的棒球盛宴。

日職／西武OB賽「傳奇球星」郭泰源完美二上二下！吳念庭敲2安打

中職／上古神獸！「東方特快車」郭泰源練投　再現「神級」變化球

富邦悍將開第一槍！確定不網羅前獅隊棄將黃勇傳　其他4隊這樣說

前進大巨蛋！富邦悍將斥資400萬升級音響　3日合計票房已破3.5萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代