休傑克曼打破承諾再演金剛狼！得先請示他、再曝超嚴格1拍攝條件
漫威電影宇宙年度鉅作、《死侍》系列回歸漫威全新篇章《死侍與金鋼狼》，休傑克曼打破承諾再演「金剛狼」，經典還原長達24年未見的「黃藍緊身衣」，演出前他不但先請示完結篇《羅根》導演詹姆士曼格，獲得首肯才接演，休傑克曼還嚴格要求新作不得與原系列電影故事有關聯，以達到尊重彼此的創作。
記者黃雅琪／綜合報導
對於原始金鋼狼電影系列忠心耿耿的休傑克曼，雖曾信誓旦旦地說絕不再演「金鋼狼」，卻打破承諾於《死侍與金鋼狼》回歸，但他依然先慎重「請示」金鋼狼系列完結篇《羅根》導演詹姆士曼格，在獲得他的「許可」後才安心接演，而且他也嚴格要求本片中的金鋼狼與原來系列電影中的故事毫無關聯，才能對得起已劃下完美句點的原始系列作。
《死侍與金鋼狼》導演薛恩李維日前接受訪問時，透露本片的參考藍本，其實是1980年代「不是冤家不聚首」類型的瘋狂動作喜劇，包括金獎影帝勞勃狄尼洛的《午夜狂奔》、笑匠巨星艾迪墨菲的《48小時》，等多部經典雙搭檔喜劇，令本片被稱為事冤家公路電影的超級英雄版。
《X戰警》漫畫的鐵粉，絕對對於「金鋼狼」在《X戰警》第一集電影面世長達24年後，終於以「黃藍緊身衣」經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂！身為鐵粉之一的導演薛恩李維也等了超過20年，這回電影到了他手上，當然不能放過這個「圓夢」的大好機會。演了24年、已集滿10次飾演「金鋼狼」的休傑克曼也大讚：「感覺超對味，早就該穿這套了，這才是他嘛！」《死侍與金鋼狼》7月24日暑期強檔上映。