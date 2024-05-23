真相大白！韓國瑜為何堅持舉手表決 原來是黃捷帶頭偷藍委表決卡
立法院會日前處理國會改革相關法案，罕見採「舉手表決」方式處理議案，遭民進黨團質疑舉手表決有瑕疵。對此，國民黨立委洪孟楷還原真相，原來是517當天表決前，民進黨立委黃捷、邱議瑩等帶頭抽走議事人員插在表決器上的表決卡，立法院長韓國瑜在不得已情況下，再加上當天秩序，才決定用舉手表決。
記者林怡昕／台北報導
國民黨立委洪孟楷今天指出，民進黨一直帶風向，說韓國瑜不用表決器表決，要用舉手表決，不過，首先，舉手表決符合議事規則，再者，國民黨團第一時間已經知道，5月17日當天，有民進黨委員把議事人員插在表決器上的表決卡拿走，造成表決卡短少，韓國瑜在不得已情況下，再加上當天秩序，才決定用舉手表決。
洪孟楷說，本來因為認為韓國瑜在調和、朝野協商過程中，希望給韓國瑜最大彈性，所以選擇沒有對外說明這件事情，但沒想到退讓，反而變成民進黨製造風向，說藍委有拿多張表決卡，「這不是事實，事實真相是國民黨立委看到民進黨立委先拿了表決器上的表決卡，藍委要把原本屬於我們的表決卡拿回來」。
洪孟楷更還原當天事發經過，517當天韓國瑜經過兩次朝野協商不成後，要正式進行討論事項一時，時間點落在下午5點38分，剛好國民黨立委翁曉玲就在後排有拍到綠委抽走表決卡畫面。
翁曉玲直指，517下午5點38分，自己在座位上，結果有幾位民進黨女立委走到藍委座位前，一一把議事人員插入委員座位前的表決卡抽走，當時看到自己的動作相當驚訝，也立刻喝斥不可以將表決卡抽走，但這些綠委仍持續將表決卡全部抽走，自己也立刻用手機將他們的行進錄下來。