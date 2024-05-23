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探索台中之美　中市府推旅行業踩線住宿優惠

▲谷關風景區(圖／柳榮俊攝2024.5.23)
▲谷關風景區(圖／柳榮俊攝2024.5.23)

記者柳榮俊/台中報導

▲谷關風景區(圖／柳榮俊攝2024.5.23)
▲谷關風景區(圖／柳榮俊攝2024.5.23)
花蓮地震及後續餘震，雖未造成台中「谷關風景區」災情，但當地觀光產業仍遭受波及。對此，台中市政府觀光旅遊局與在地旅宿業者合作，推出旅行業者踩線住宿優惠專案，包裝台中溫泉特色行程送客到谷關，並自即日起推出「探索台中之美」-「溫泉體驗觀光行銷推廣活動」引客獎勵方案，鼓勵業者前往踩線踏勘，可望帶入超過1200名國內外旅客到谷關溫泉地區旅遊，振興觀光產業。

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觀旅局長陳美秀表示，中市府持續推廣主題體驗式的深度遊程及特色亮點活動，運用多元行銷，從「食、宿、遊、購、行」整合旅遊資訊及優惠，推出「探索台中之美」引客獎勵方案，舉辦6波主題活動，除了辦理台中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動，邀請業者以「台中溫泉區」為主軸設計遊程，引入國內外旅客，陸續更有台中自行車嘉年華、台中海洋觀光季、台中國際踩舞嘉年華、台中國際花毯節，以及明年的中台灣元宵燈會等6大主題慶典，鼓勵旅行業者送團到台中。


觀旅局表示，谷關風景區不只有溫泉，也是避暑勝地，擁有乾淨又舒適的山林溫泉之美，沿著整個溫泉區則有許多不同類型的住宿環境給遊客做選擇，無論是新興的渡假山莊、經濟實惠的溫泉飯店以及東洋風味的溫泉飯店，周邊熱門景點，例如有在地微型博物館之稱的入關博物館、谷關最具代表性的谷關吊橋、濃濃日式風情的明治溫泉老街及能夠盡覽谷關美景且綠意盎然的捎來步道等，都是旅客絕不能錯過的景點，歡迎旅客到谷關享受泡湯樂趣，品嚐在地特色美食。


觀旅局提醒，「探索台中之美」引客獎勵方案詳情依各波主題活動陸續公布為準，已於「台中觀光旅遊網」建置專區，便於民眾查詢，請持續關注網頁獲取更多旅遊及優惠訊息。

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