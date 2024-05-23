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第二年代言「威德益生菌」系列　曾寶儀：健康就是幸福的起點

▲曾寶儀為「美國威德益生菌系列」代言人，將生活哲學結合威德品牌理念，把健康與幸福的意義傳遞給消費者。（圖／美國威德提供）
▲曾寶儀為「美國威德益生菌系列」代言人，將生活哲學結合威德品牌理念，把健康與幸福的意義傳遞給消費者。（圖／美國威德提供）

生活中心／綜合報導

益生菌領導品牌「WEIDER美國威德」近日(5/15)宣布，與知名主持人、作家曾寶儀展開第二年合作計畫，代言威德益生菌系列商品。

自出道以來，曾寶儀在演員、主持人、作家等身份中轉換自如。本次與威德合作拍攝電視廣告，將生活哲學結合威德品牌理念，把健康與幸福的意義傳遞給消費者。

曾寶儀表示：「健康就是幸福的起點。在維持健康的路上，威德益生菌給了我很大的支持。在尋找幸福之前，要能先照顧好自己。」

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▲曾寶儀表示，「在維持健康的路上，威德益生菌給了我很大的支持。在尋找幸福之前，要能先照顧好自己。」（圖／品牌提供）
▲曾寶儀表示，「在維持健康的路上，威德益生菌給了我很大的支持。在尋找幸福之前，要能先照顧好自己。」（圖／品牌提供）
美國威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「期待透過各種不同功能專業的保健品，協助人們達成健康目標，進而享受更幸福、理想的生活。」

曾寶儀表示：「照顧家人健康的責任，總是落在女生的身上。新世代又希望女生獨立自主，同時擁有社會成就。女性就像三明治，不論往前或往後看，都被嚴厲的監視。」

曾寶儀表示，比起向外尋求世界的接納，更應該自我接納並肯定自己，成為支持自己的力量。「我希望女生拿回力量，自己定義自己。」

▲「威德蔓越莓益生菌」添加足量蔓越莓及複合菌，緩釋16小時，能維持女性雙道健康。
▲「威德蔓越莓益生菌」添加足量蔓越莓及複合菌，緩釋16小時，能維持女性雙道健康。（圖／品牌提供）
曾寶儀表示：「女生怕給別人添麻煩，在工作的時候容易憋尿，因此容易有婦科困擾。」公共廁所環境，對女性不友善，如廁應該要很自然、很放心，女性內心卻充滿恐懼。

「蔓越莓和益生菌，這兩個加起來就有種無敵的感覺。」威德蔓越莓益生菌呵護女性，同時保護雙道健康的「威德蔓越莓益生菌」，長效緩釋十六小時，適合長時間工作的女性使用。

▲2024年曾寶儀與美國威德合作計畫擴大，代言「威德益生菌產品系列」。
▲2024年曾寶儀與美國威德合作計畫擴大，代言「威德益生菌產品系列」。（圖／品牌提供）
美國威德，是超過85年歷史的保健食品品牌。產品設計貼近消費者需求，重視科學實證及產品安全性。明星商品「威德益生菌」在全球熱銷8億包，連續3年益生菌台灣銷售第一，在市場上受到消費者的喜愛，擁有好口碑。

威德益生菌 限時55折：https://pse.is/5xtgsw
美國威德官網：https://pse.is/5xfs4j
 

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