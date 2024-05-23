名家論壇》賈程年／民主到底死了沒

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抗議過程是黑箱嗎？立院是民意的具體展現，民進黨51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，依照議事規則這次的國會改革法案，一樣是經由提案、送交委員會、在提到大會表決，過程符合程序正義，有不同意見也有朝野協商，最後協商不成當然就舉手表決。
抗議無法代表民意嗎？選前三黨候選人都認同總統應該要到國會做國情報告的大方向，對於國會改革，尤其是藐視國會、國會調查權以及人事案的同意權，藍白兩黨立委更是在選前就具體承諾，將全力以赴，並列為上任後優先法案。
侯友宜、柯文哲兩人大選得票率分別拿到33%及26%，兩人加起來比賴清德的40%還多，這樣難道不夠代表民意？
抗議立委擴權嗎？國會改革法案約束的對象是接受質詢的官員，行政官員本來就有義務要對國會負責，而過去提出國會要改革，要求總統到國會進行國情報告、官員備詢要回答正確內容否則要有刑責等，也是民進黨提出的法案，怎麼換了位置，就換了腦袋，執政後就全丟了。
何況立委本身就是代表民意，依照《立委職權行使法》執行立委的職務。在國會改革法案中，民進黨也都有提出自己的版本，看不出來依法執行有任何的擴權，何況國會調查權不可能無限上綱。民眾選出立委，希望立委訂定改革法案，讓政治清廉，何錯之有？
聚集在立院外的民眾，知不知道自己在抗議什麼？那些跟著到場的網紅、YTR、變裝皇后真的知道國會改革法案的內容與意義嗎？
2014年的太陽花，是學生抗議兩岸服貿協議遭強行通過，當時的社會氛圍是質疑馬政府過度傾中，造成階級不公。運動的背後則隱含著高度政治勢力的介入，民進黨利用年輕一代仇中情緒在其後推波助瀾，添柴加火，主要的目的就是製造衝突對立，將執政黨打成獨裁，達到拉下國民黨的目的。
2024年的今天，民進黨已經執政八年，接下來的四年也是賴清德主政。這八年民進黨完全執政，立院也過半數，要過的法案沒有一個過不了，要當官的人案沒有一個當不成，關電視台、官員嗆立委、該執行的死刑拖著、沒收已經通過的公投，執政者恣意妄為，這八年民主還活著嗎？
現在上街頭的學生也好、民眾也罷，是不是該問一下民進黨，他們口中的民主到底是甚麼？是當家鬧事嗎？還是比拳頭誰硬？民進黨這八年執政，民主到底跑到哪裡去了？
當年太陽花所謂的「民主運動」成功下架國民黨，上架民進黨。然後呢？這八年台灣真的成為民主的台灣了嗎？如果是，怎麼現在又變成「民主已死」？
民主不應該由執政者來詮釋，更不是賴清德說了算。如果八年過去了 年輕人還是如此容易被煽動、盲目地跟從，為了反對而反對，那當時的政黨輪替就只是幫民進黨鬥掉反對黨而已，根本不是民主，而是徹徹底底的民粹。
所以「民主」在民進黨執政時期早就已死，就算沒死也只有半條命，剩下對付在野黨的功能而已。
●作者：賈程年／資深媒體人
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