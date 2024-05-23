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中捷案盧秀燕為這事怒了「少數人嚴厲批評　好像是我們犯案一樣」

▲中捷發生砍人事件，警方將洪姓嫌犯帶出車廂。（圖／台中市警局提供，2024.05.23）
▲中捷發生砍人事件，警方將洪姓嫌犯帶出車廂。（圖／台中市警局提供，2024.05.23）

記者顏幸如／台中報導

中捷發生砍人事件，引起全國矚目，台中市長盧秀燕今天在議會答詢時表示，任何意外事件的發生，都是學習檢討改進的機會，她感謝賴清德總統第一時間公開譴責暴力事件，但「少數人對中捷、警察不斷嚴厲指責與批評，已經超過犯案的人，好像是我們犯案一樣」，讓處理危機事件的人深受打擊。

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▲民進黨台中市議員蔡耀頡質詢時，肯定盧秀燕此次處理中捷事故比之前明快。（圖／蔡耀頡提供，2024.05.23）
▲民進黨台中市議員蔡耀頡質詢時，肯定盧秀燕此次處理中捷事故比之前明快。（圖／蔡耀頡提供，2024.05.23）
民進黨台中市議員蔡耀頡今（23）日質詢時，對於盧秀燕這次處理中捷砍人意外，比一年前處理吊臂掉落意外更明快表示認同，同時要求拿出具體作為。盧秀燕則有感而發，除了重申任何事件都是學習檢討和改進的機會，也強調嫌犯從高雄上來台中作案「我們沒有辦法防止」，她很感謝總統賴清德第一時間譴責暴力事件、對台中表示關心。

接著她話鋒一轉，說「少數人好像是我們犯案一樣，對中捷、警察不斷嚴厲指責批評超過犯案的人，對處理事件的人是很大的打擊」。她主張處理危機事件的人，受到的打擊與批評不該比犯案的人還嚴重。

▲盧秀燕不滿「少數人對中捷、警察不斷嚴厲指責與批評，已經超過犯案的人，好像是我們犯案一樣」。（圖／台中市政府提供，2024.05.23）
▲盧秀燕不滿「少數人對中捷、警察不斷嚴厲指責與批評，已經超過犯案的人，好像是我們犯案一樣」。（圖／台中市政府提供，2024.05.23）
她說，這次事件基本看來瑕不掩瑜，隨車人員第一時間就通報讓行控中心看到，不管是捷運警察還是管區員警，警方確實調度得宜，用各種方式盡量趕到、在6分鐘的標準時間內，民警合力協助壓制嫌犯，大家都有到位。

此時蔡耀頡打斷她，表示時間上還是有落差，沒人可以預測危機何時發生，事件發生後當然要探討、要改善，讓應變作為的時間更縮短，才是正確的態度。

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