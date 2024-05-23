屏東3D陸海空體驗暑假登場

屏東縣年度盛事，屏東3D旅遊嘉年華將於暑假7至8月登場，推出3天2夜的「超遊感」Real Pingtung輕旅行。只需6,990元，遊客即可從陸、海、空三個維度全方位探索屏東的美，體驗屏東的獨特魅力。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣的旅遊體驗包括飛上天、走下地、游入海，涵蓋台灣所有觀光遊憩活動。此次「超遊感」Real Pingtung輕旅行結合了超輕航機、飛行傘、水肺潛水、自行車等旅遊休閒項目，讓遊客從空中俯瞰屏東的壯麗景色，感受視覺盛宴；潛入海底世界，探索海洋生物的神秘；騎著自行車悠遊街區。此外，旅程還安排遊客深入部落、走進漁村，了解三年一科迎王平安文化等深度體驗。
屏東縣府交通旅遊處表示，去年的3D陸海空旅遊引發熱潮，開賣後即被搶購一空。今年的「超遊感」活動除了延續3D旅遊外，還特別延長至3天，增加名額。除了奢華遊的套裝行程外，還提供自由購選擇，讓遊客可以單選陸、海、空三種遊程，自由體驗其中的精彩內容。
自由購及套裝行程將於5月24日起開放線上報名限量220名。套裝行程3天2夜的原價超過2萬元，現在僅需6,990元，即可全方位體驗屏東的陸海空之美。縣府歡迎喜愛戶外休閒運動的朋友們把握這難得的超值方案。活動詳情請查詢「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁及「屏東超遊感」活動網站。