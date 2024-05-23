全聯「16元童年神飲」復活！眾眼睛全亮扛2箱　不喝2年後恐買不到

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「想喝的動作要快了，之後可能就買不到了」、「我家的最愛....下班趕快去扛個兩箱再說」、「台灣汽水就是他最對味，別牌的喝不習慣」、「我本來也是忠實支持者....但一直出問題真的喝不下去」、「吃熱炒的時候一定都要來一罐，好久沒喝了」、「停售好久了，沒想到又復活上架，趕快來去買個6瓶」。
蘋果西打食安問題不斷！老字號汽水商譽嚴重打擊
蘋果西打由「大西洋飲料」公司生產，從1965年銷售至今已經有超過50年的歷史，是台灣熱炒店必備、汽水排行榜上的前段班，不過從2018年開始，蘋果西打食安問題不斷出包，在2018年被抽驗出2000ml瓶裝的蘋果西打中都檢驗出黴菌以及酵母菌，遭到新北市政府衛生局裁罰新台幣120萬元。
隔年8月大西洋飲料主動通報新北市政府衛生局，2019年7月4日生產蘋果西打2000ml瓶內有懸浮物，經工廠檢驗後確認為不良品；直到2023年5月，大西洋飲料因蘋果西打生產水質不符規定及出現不明沉澱物，遭桃園市政府衛生局要求暫停生產，總停產比例高達全公司99%，不斷出包的食安問題，讓老字號的「蘋果西打」面臨生存危機。
蘋果西打母公司連連虧損！2026年蘋果西打恐走入歷史
然而蘋果西打母公司大飲從去年起至今年第一季面臨虧損嚴重的情況，截至今年3月31日止，累積虧損4.4億元，已超過資本額的二分之一，此外流動負債更超過流動資產5.12億元，會計師在5月10日便出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之核閱報告。
由於大飲發生財務困難，依照證交所規定，將繼續被打入「全額交割股」，若連續3年都沒有改變就得停止交易，如果停止交易6個月內再不改善，最快2026年就要面臨下市危機，屆時蘋果西打也將走入歷史，民眾將喝不到那童年的回憶的味道。