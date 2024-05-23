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全聯「16元童年神飲」復活！眾眼睛全亮扛2箱　不喝2年後恐買不到

▲全聯福利中心因為營業時間較長，加上販售生鮮食品、日常生活用品種類繁多，成了許多上班族、婆媽購物的首選之地。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心因為營業時間較長，加上販售生鮮食品、日常生活用品種類繁多，成了許多上班族、婆媽購物的首選之地。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間較長，加上販售生鮮食品、日常生活用品種類繁多，成了許多上班族、婆媽購物的首選之地。然而，近日就有民眾發現，全聯重新上架一款童年神飲「蘋果西打」，讓不少顧客眼睛全亮，緊急抱了好幾瓶回家回味，由於蘋果西打生產公司「大西洋飲料」連連虧損，如果再持續下去，恐怕在2026年下半年就會面臨下市危機，屆時蘋果西打恐怕也要走入歷史。

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近日有許多網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天發現全聯也買得到蘋果西打了！六罐99元，喝一個回憶」、「全聯開賣蘋果西打了！一瓶大概16元左右而已，真的等好久了，趕快買個兩手回家放冰箱」。

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▲網友最近發現童年神飲蘋果西打以一瓶大約16元的價格復活！全聯已經上架販售。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「想喝的動作要快了，之後可能就買不到了」、「我家的最愛....下班趕快去扛個兩箱再說」、「台灣汽水就是他最對味，別牌的喝不習慣」、「我本來也是忠實支持者....但一直出問題真的喝不下去」、「吃熱炒的時候一定都要來一罐，好久沒喝了」、「停售好久了，沒想到又復活上架，趕快來去買個6瓶」。

蘋果西打食安問題不斷！老字號汽水商譽嚴重打擊

蘋果西打由「大西洋飲料」公司生產，從1965年銷售至今已經有超過50年的歷史，是台灣熱炒店必備、汽水排行榜上的前段班，不過從2018年開始，蘋果西打食安問題不斷出包，在2018年被抽驗出2000ml瓶裝的蘋果西打中都檢驗出黴菌以及酵母菌，遭到新北市政府衛生局裁罰新台幣120萬元。

隔年8月大西洋飲料主動通報新北市政府衛生局，2019年7月4日生產蘋果西打2000ml瓶內有懸浮物，經工廠檢驗後確認為不良品；直到2023年5月，大西洋飲料因蘋果西打生產水質不符規定及出現不明沉澱物，遭桃園市政府衛生局要求暫停生產，總停產比例高達全公司99%，不斷出包的食安問題，讓老字號的「蘋果西打」面臨生存危機。

▲蘋果西打過去幾年不斷出現食安問題，近日終於回歸超市通路，全聯以6瓶99元的價格上架販售。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲蘋果西打過去幾年不斷出現食安問題，近日終於回歸超市通路，全聯以6瓶99元的價格上架販售。（圖/我愛全聯好物老實說）
蘋果西打母公司連連虧損！2026年蘋果西打恐走入歷史

然而蘋果西打母公司大飲從去年起至今年第一季面臨虧損嚴重的情況，截至今年3月31日止，累積虧損4.4億元，已超過資本額的二分之一，此外流動負債更超過流動資產5.12億元，會計師在5月10日便出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之核閱報告。

由於大飲發生財務困難，依照證交所規定，將繼續被打入「全額交割股」，若連續3年都沒有改變就得停止交易，如果停止交易6個月內再不改善，最快2026年就要面臨下市危機，屆時蘋果西打也將走入歷史，民眾將喝不到那童年的回憶的味道。

▲蘋果西打母公司大飲被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」查核報告。大飲表示產線已經復工，同時與銀行的貸款也在經辦中。（圖／NOWnews資料照片）
▲蘋果西打母公司大飲被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」查核報告。（圖／NOWnews資料照片）

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