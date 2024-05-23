豪砸20萬買護具被抹黑 徐巧芯：若要拿下裝備、先拔吳秉叡牙齒！
立法院會17日朝野爆發嚴重衝突，造成多名立委送醫，對此國民黨團在21日續審國會改革相關法案時，全員穿上「護具」，嚴防又有委員受傷，卻遭綠委抹黑稱像「棒球隊」。對此，國民黨立委徐巧芯今（23）日說，因為看到立委們不管男女都受傷，自己這3天跑了很多地方買護具，強調「這些不屬於武器，如果要我們把裝備拿掉，是不是請你們先把綠委吳秉叡牙齒拔掉」，暗酸吳秉叡咬傷藍委。
記者林怡昕／台北報導
為了嚴防同黨立委又受傷，徐巧芯日前受訪時自爆，因民進黨上週五太暴力，他周末跑去迪卡農砸大錢買裝備，包括手套、護肘、護胸、護腰、護膝等，花了將近20萬元，卻遭民進黨立委黃捷痛罵，國民黨穿的像鎮暴警察一樣，這是棒球隊？根本不是想防護而已。
對此，徐巧芯今天受訪指出，她看到立委們不管男女都受傷，像是國民黨立委王鴻薇身上都是瘀青，看了很不忍心，所以她三天跑了很多地方，買很多護具，「這些不屬於武器，如果要我們把裝備拿掉，是不是請你們先把綠委吳秉叡牙齒拔掉！」
徐巧芯表示，除了護具之外，還有採購醫療用品，像是酸痛貼布、肌樂等，而國民黨立委吳宗憲在衝突中肋骨骨裂，會一直咳嗽，她也跑到醫療用品店買了護胸給吳，在傷口復原前，吳應該都會一直戴著。
徐巧芯續指，還有久站的關係會靜脈屈張，聽國民黨立委葉元之說，立法院長韓國瑜站太久，她等一下會把小腿醫療型護具，提供到院長室，讓韓國瑜在站的時候保養身體，在主持會議舒服一些。