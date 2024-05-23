大谷翔平連4場敲安無用！道奇0：6慘遭響尾蛇完封　豪華打線熄火

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亞利桑那響尾蛇本場先發Brandon Hughes只投0.2局就被換下場，由Ryne Nelson接手，比賽前4局道奇打線每局都有打者上壘，第3局靠著Mookie Betts的二壘安打攻佔上得點圈，第4局則是Gavin Lux敲出二壘安打，形成二、三壘有人局面，但都遭到Ryne Nelson及時化解。
5局上響尾蛇發起攻擊，「卡仔」Corbin Carroll一棒敲出三壘安打，幫助壘上的兩名跑者回到本壘，隨後先發Tyler Glasnow再投出暴投，失掉1分，響尾蛇以3：0領先道奇。
道奇在6局上換投後，遭到Christian Walker敲出中外野陽春砲，隨後再靠著安打攻勢串連，拿下2分保險分。反倒是道奇豪華打線在比賽後半段靜悄悄，7、8、9局都遭到三上三下，最終以0：6遭到響尾蛇投手群完封，同時也吞下近期的2連敗。
大谷首打席敲安 連4場敲安
大谷翔平本場依舊以第2棒指定打擊出賽，首打席瞄準偏外側的伸卡球出擊，敲成左外野方向的安打，這也使得他連續4場都敲出安打。3局下、5局下都在得點圈有人的情況下打擊，不過未能掌握住機會，分別擊出滾地球、高飛橋遭到接殺。
最後一個打席出現在7局下，不過打成一壘側滾地球遭到刺殺，未能幫助道奇吹起反攻的號角。本場大谷翔平總共4打數1安打，賽後打擊率些微下修至3成54。另外，先發強投Tyler Glasnow前4局繳出好投，但在第5局遭遇亂流，總共主投5局，被敲4支安打，失掉3分責失，並吞下本季第3敗。