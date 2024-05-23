曾寶儀因黃子佼無辜丟活動！首吐心情 看朱軒洋劈腿吳卓源這麼說
女星曾寶儀身兼主持人、作家身分，一向給外界知性形象，先前她受黃子佼風波影響丟掉孫藝真來台的主持活動，今（23）日她出席品牌概念講座，聊到此事也還原當時情況，直言和主辦方很熟，「我們也是跟他們討論過，人家花這麼多的錢，請了大明星，也希望大家聚焦在明星跟產品上」，不希望被模糊焦點，不僅如此，她也對監製電影《愛情城市》演員朱軒洋、吳卓源的劈腿風波回應了。
記者吳昕蓓／台北報導
曾寶儀過去和黃子佼曾有過一段情，先前對方爆出性醜聞，她無辜受到牽連，「事情就是發生了，我無不無辜事情也還是會發生，所以就是接受它。」她也透露受影響的工作行程僅這一場，認為這段時間就是熬過去，一切都是最好的安排，至於這場大型記者會對她造成多少損失？曾寶儀也幽默表示：「沒你想那麼多，我還付得起房屋貸款。」
被問到在和黃子佼交往期間是否知道對方的另一面，曾寶儀搖頭表示，都是看新聞才知道，這段時間她也有關心同樣被波及的張小燕，提醒對方好好吃飯、好好睡覺，如果想找人聊天她都會在，而對方也有回覆她，只是她並未透露訊息內容。
曾寶儀監製電影《愛情城事》講述10段城市中的愛情故事，找來兩岸三地大咖演員助陣，然而其中演員吳卓源、朱軒洋卻爆出劈腿醜聞，先前曾寶儀前往義大利宣傳也不見兩人身影，她強調，「我要澄清，（他們）不是我們的戲認識的」，卻也直言兩位演員在片中表現都很努力，「因為這樣無法站在大家面前滿可惜」，曾寶儀表示，不是每位演員都有到義大利宣傳，畢竟人數眾多，「10個故事這麼多演員要帶去很困難，很多事要考量。」目前電影上映時間還是在8月。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110