聯華食品工廠惡火釀9死！彰縣府遭監察院糾正 喊全數清查有困難
聯華食品彰化廠去（2023）年4月25日清晨6時許發生火警，造成23人送醫，其中9人不幸身亡，檢察官經查後，對3名主管；監察院以彰化縣府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，也未審查消防安全設備圖說提出糾正；對此，彰化縣政府回應，依目前的人力配置及資源，要建設處全數清查並納管全縣所有建築物的公共安全，執行面有其困難。
記者林莞茜／綜合報導
彰化縣政府指出，，而依據目前建築管理制度上對於建築物公共安全應申報場所因數量龐大，以現有人力、資源進行全數清查及納管確有困難，惟在聯華食品工廠大火後，縣府已依致災風險高低檢討優先順序，由各目的事業主管機關盤點所轄管各類建築物風險較高之場所清冊，主動通知辦理建築物公安檢查申報，並追蹤列管申報情形，逐步健全縣內建築物安全網，亦持續辦理建築物公共安全法令研習暨教育訓練宣導講習，提升民眾重視建築物安全。
至於彰化縣消防局也指出，火災發生後，已確切探討並追本溯源啟動多項策進作為，包含示範觀摩演練、加強聯合稽查及宣導座談會，同時展開防火管理場所實地抽查計畫，灌輸業主建立「自己財產，自己保護」的觀念，確實維護消防安全設備，落實自衛消防編組運作及演練。
另消防局也針對該起火警，修訂「各類場所消防安全設備檢修申報複查執行計畫」，增訂簡易自動滅火設備為必要抽測項目，督促事業單位善盡維護建築物消防安全設備，建立完善消防安全維護制度，並搭配去年上路之消防安全設備合格申報制度，將彌補消防檢查期限時間差，場所消防安全設備運作更完善。