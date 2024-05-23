要求警力保護！傅崐萁驚爆：民進黨動員中南部黑道「要攻擊藍委」
立法院明日將續審國會改革相關法案，恐再掀下一波朝野肢體衝突。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（23）日受訪時爆，他接到線報，民進黨動員中南部黑道，要到台北對所有的在野黨立委做人身殘害，他要求警政署在國會改革五法三讀通過以前，要全程保護52名在野黨立委人身安全、出入平安。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁稍早指出，在上個禮拜五民進黨前後發動了9次的暴力攻擊，但是國民黨秉持「打不還口、罵不還手」，我們是有尊嚴的國會，必須要立刻把議事推動完成，不會辜負國人期盼，會順利讓陽光照進立法院，讓所有弊案都能夠還原事實真相，讓人民能夠了解真正事實。
傅崐萁更爆，他收到一個非常讓難過的消息，明天民進黨不只在立法院要做人身謾罵之外，「明天他們準備用暴力攻擊的方式來對付在野黨，我在這裡再次譴責暴力」，希望民進黨懸崖勒馬，尤其是柯建銘，到底是你個人的意志要來攻擊在野黨？還是賴清德所稱，少數服從多數，是否已經無效了，沒有辦法約束柯建銘，讓他持續用暴力來對付在野黨，「我們明天嚴正以待」。
傅崐萁續指，自己也收到線報，稱民進黨動員中南部黑道，要到台北對所有的在野黨立委做人身殘害，「所以我們在這裡隆重的宣布，如果在野黨立委遭到不明人士的人生攻擊，不只卓榮泰要下台、內政部長要下台、警政署長也要下台！」
傅崐萁更要求警政署，在國會改革五法三讀通過以前，要全程保護52名在野黨立委人身安全、出入平安。