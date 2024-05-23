崁頂鄉與全聯簽約　打造首間生鮮超市

屏東縣崁頂鄉將迎來首間大型生鮮超市，崁頂鄉長廖國富表示，鑒於鄉內長期缺乏大型傳統市場，鄉民採買不便，鄉公所盤點合適地點並積極與多家廠商洽談招商事宜，最終選定崁頂鄉崁頂國小對面市場用地，由全聯雀屏中選，並於今（23）日舉行簽約儀式。
記者莊全成／屏東報導
廖國富說，鄉親長期期盼崁頂鄉內擁有大型生鮮超市，但過去苦於無人推動。在他上任後隨即展開招商接洽，過程中多家投資方因擔憂崁頂鄉的市場條件無法獲利而卻步。經過超過一年的招商期，本土超市全聯願意以「租地自建」方式進駐，以在地永續經營的企業理念服務崁頂鄉親，並減輕鄉公所龐大的經費負擔。過去頂義段市場用地已荒廢十多年，全聯進駐後，不僅能活化公有資產，還能增加崁頂鄉在地就業機會。
全聯表示，作為台灣本土企業，肩負「全民超市」的使命，深入全台各鄉鎮市，提供居民生活必需品。本次進駐崁頂鄉，將延續繁榮地方、造福鄉里及平抑物價的理念，提供物美價廉的商品服務地方鄉親。
未來全聯超市基地面積478坪，分為市場用地及商業區，將打造為超市。法定建蔽率為60%，樓地板面積一樓約220坪，二樓約100坪。廠商預計今年6月進場規劃動工，最快將於明年底正式開幕。未來，鄉親採買將不再需要舟車勞頓到外地。
廖國富特別感謝崁頂鄉代會及各村辦公室的支持。他表示，未來鄉政目標包括透過中央地方創生計畫，整治老人文康中心作為青年創生基地，串聯自行車道規劃輕旅行遊程；透過城鄉特色產業發展計畫，推廣崁頂鄉特色農產品加工，並與屏東縣府體發中心研商，希望爭取中央經費改造鄉內游泳池，將環保公園部分範圍納入，建設可進行全國性賽事的羽球館，造福更多鄉親。