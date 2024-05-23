窗型冷氣超強沒被淘汰！行家揭「3優勢」仍一堆人吹：房東超愛的

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「省錢就裝窗型，如果是想要安靜就選分離式」、「分離式貴在安裝費呀，我家自己是吹窗型變頻的啦，現在也沒多吵了」、「窗型便宜好保養，風切聲對我來說完全不影響」、「窗型不用擔心師傅施工手路，安裝簡單又省錢，現在變頻也很省了」、「一定選窗型變頻，我家全部都裝窗型，分離式還有霉味還要洗冷氣，超麻煩」、「窗型冷氣便宜好保養，現在也都有變頻機型很省電，房東超愛的」。
窗型冷氣超強3優勢屹立不搖！分離式冷氣價格PK
事實上，窗型冷氣之所以可以存活至今，其最大的主因就是在於「價格便宜」、「安裝容易」以及「好保養」三大優點，過去國產華菱冷氣就在官網上就表示，窗型冷氣的優點包括「造價相對便宜」、「故障率低且維修比較容易」、「機身一體成型安裝簡便」，其缺點的話則是「冷氣運作雜音比較大」、「冷氣廠商多數著重研發分離式冷氣機，窗型冷氣並非市場主流」等。
YouTube頻道「空調小教室」一位多年資歷的冷氣師傅也提到過，如果安裝變頻窗型冷氣不是選擇大廠牌的話，價格就會非常便宜，在一天沒有吹超過三小時的情況下，CP值就會非常高，如果使用時間較長，還是建議購買大廠牌變頻窗型冷氣，預算可能就要拉高一些。
而《NOWnews》記者也實際上網搜尋現在窗型冷氣的規格，像是大廠牌日立就有推出多款窗型冷氣，以4至6坪空間的變頻窗型冷氣來說，均價大概落在26000元不等；不過如果是變頻分離式冷氣，日立4至6坪的規格，均價就差不多42000左右的價碼，兩者機型價位相差眾多，對於比較沒那麼在意風切聲大不大的情況，安裝窗型冷氣的確是相當高CP值的選擇，高溫酷暑即將到來，趕快選擇一台符合自己預算跟需求的冷氣吧！