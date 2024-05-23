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窗型冷氣超強沒被淘汰！行家揭「3優勢」仍一堆人吹：房東超愛的

▲傳統式、房東最愛的窗型冷氣隨著「分離式冷氣」品牌種類眾多，可以說是越來越少見。（圖/記者張嘉哲攝）
▲傳統式、房東最愛的窗型冷氣隨著「分離式冷氣」品牌種類眾多，可以說是越來越少見。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來，有些人為了迎戰酷暑汰換家中的老舊冷氣，但也有不少人冷氣持續使用當中。然而，現在分離式冷氣當道，你身邊是否還有親戚好友還在吹所謂「窗型冷氣」呢？就有網友討論「如果再選一次分離式冷氣跟窗型冷氣，大家會選擇哪一種呢？」貼文引起廣大迴響，釣出不少人選擇窗型冷氣的原因。

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一名網友在PTT貼文指出「朋友家窗型定頻想要換成變頻冷氣，問我意見，因為他們家是有冷氣孔的，如果是我會選擇窗型變頻，分離式冷氣還要考慮室外機位置的問題，也沒有說比較好，想問大家如果再選一次家中冷氣會安裝窗型冷氣還是分離式冷氣？」

▲台電解釋窗型冷氣分為「左吹式、右吹式、雙吹式」三種，孔洞靠左→選右吹型；若孔洞靠右→選左吹型，才能讓冷氣在室內有良好循環吹送。（示意圖／翻攝爆廢公社）
▲網友討論窗型冷氣安裝問題，釣出不少家中仍然在吹窗型冷氣的網友分享優點。（示意圖／翻攝爆廢公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「省錢就裝窗型，如果是想要安靜就選分離式」、「分離式貴在安裝費呀，我家自己是吹窗型變頻的啦，現在也沒多吵了」、「窗型便宜好保養，風切聲對我來說完全不影響」、「窗型不用擔心師傅施工手路，安裝簡單又省錢，現在變頻也很省了」、「一定選窗型變頻，我家全部都裝窗型，分離式還有霉味還要洗冷氣，超麻煩」、「窗型冷氣便宜好保養，現在也都有變頻機型很省電，房東超愛的」。

窗型冷氣超強3優勢屹立不搖！分離式冷氣價格PK

事實上，窗型冷氣之所以可以存活至今，其最大的主因就是在於「價格便宜」、「安裝容易」以及「好保養」三大優點過去國產華菱冷氣就在官網上就表示窗型冷氣的優點包括「造價相對便宜」、「故障率低且維修比較容易」、「機身一體成型安裝簡便」，其缺點的話則是「冷氣運作雜音比較大」、「冷氣廠商多數著重研發分離式冷氣機，窗型冷氣並非市場主流」等。

▲網友打開窗型冷氣前，總會先打開送風。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲窗型冷氣多年屹立不搖，其就是擁有「機型便宜」、「安裝方便」以及「好保養」三大優勢。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
YouTube頻道「空調小教室」一位多年資歷的冷氣師傅也提到過，如果安裝變頻窗型冷氣不是選擇大廠牌的話，價格就會非常便宜，在一天沒有吹超過三小時的情況下，CP值就會非常高，如果使用時間較長，還是建議購買大廠牌變頻窗型冷氣，預算可能就要拉高一些。

而《NOWnews》記者也實際上網搜尋現在窗型冷氣的規格，像是大廠牌日立就有推出多款窗型冷氣，以4至6坪空間的變頻窗型冷氣來說，均價大概落在26000元不等；不過如果是變頻分離式冷氣，日立4至6坪的規格，均價就差不多42000左右的價碼，兩者機型價位相差眾多，對於比較沒那麼在意風切聲大不大的情況，安裝窗型冷氣的確是相當高CP值的選擇，高溫酷暑即將到來，趕快選擇一台符合自己預算跟需求的冷氣吧！


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