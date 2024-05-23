星野源、新垣結衣情史大盤點！他緋聞女友都超正　爆出軌主播惹議

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星野源當年在《月薪嬌妻》中的「草食男」形象至今依然深植人心，雖然他不是高顏值帥哥，但他有著自己獨特的魅力與才華，總是能吸引到許多讓大家出乎意料的對象。像是在2011年時，星野源被拍到跟創作女歌手Aiko走在街頭上互動非常親密，雖然他們始終沒有正面回應是否在交往，不過當時兩人的關係也算是公開的秘密。
後來，星野源在2013年拍攝電影《深宅家中兒子的戀愛》時，被爆出跟女主角夏帆的緋聞，兩人傳出假戲真做的消息，愛到戲外的兩人秘會不斷，男方還趁著宣傳時公開向女方告白，掀起不少討論。接著，星野源又被爆出與《地獄開麥拉》中認識的小13歲女星二階堂富美熱戀，不過星野源跟二階堂富美皆表示「兩人只是非常好的朋友」，破除熱戀謠言。
新垣結衣私下是桃花絕緣體 戲外傳緋聞的對象桃花都超旺
新垣結衣在2006年因為拍戲認識了傑尼斯「NEWS」的成員手越祐也，而手越祐也在2008年時，曾邀請新垣結衣來觀賞「NEWS」的演唱會，兩人還被拍到共進晚餐，男方當時還帶媽媽一起同行，讓外界都認為新垣結衣跟手越祐也的緋聞可能是真的。
後來，新垣結衣在2007年因拍攝電影《戀空》而認識三浦春馬，許多粉絲們也都希望他們可以因為這部作品而假戲真做，後來也傳出兩人正在熱戀同居的謠言，但雙方經紀公司都沒有證實兩人交往的消息。三浦春馬後來則跟知名舞者菅原小春爆出熱戀喜訊，他和新垣結衣的戀愛傳聞也就此沒了。
接著，新垣結衣跟錦戶亮在2011年因合演《全開女孩》而相識，並在2013年傳出戀情，但粉絲們都不能接受新垣結衣跟「肉食男」錦戶亮交往，深怕她會受傷，而雙方的公司也都反對他們交往，加上錦戶亮時不時炫耀自己跟新垣結衣已經發生關係，讓女方非常傷心。最後兩人交往八個月就分手，新垣結衣也因為此事曾私下透露過「不想再跟圈內人戀愛。」
與國民女神新垣結衣終成眷屬 星野源竟遭爆出軌NHK主播
星野源與新垣結衣在2016年共同演出《月薪嬌妻》，兩人在劇中飾演一對因契約而結婚的夫妻檔，當時也傳出戲外的星野源與新垣結衣有著不一般的關係，遭質疑假戲真做，星野源甚至直接表明：「我一直都喜歡新垣結衣。」但雙方都沒有證實交往的消息，直到2021年兩人正式宣布結婚喜訊，讓許多粉絲們都感到超驚喜。
不料，近日爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連）」卻爆出知名女星閃婚男歌手，結果男方出軌NHK主播的消息，全文暗指星野源和新垣結衣，甚至還透露某週刊原本要在元旦報導這件事情，但男歌手花費了10億日圓要求週刊刪除文章，更強調目前「該女演員跟男歌手雖然沒離婚，但其實已經是離婚狀態。」
出軌消息一爆出，星野源的經紀公司也緊急發出聲明：「與星野源有關爆料內容完全不屬實，另外公司也沒有如爆料稱花錢撤下報導」，並且強調爆料文雖然沒指名道姓，但暗指是本公司所屬藝人，已屬於損害名譽的違法行為，「針對這些名譽損害及其他違法行為，公司及相關藝人將考慮採取包括法律手段在內的對應措施。」
而新垣結衣也在X（推特）的自介上發出澄清聲明：「那些引發騷動的謠言並非事實，感謝所有關心我們的人，請大家不必擔心。」不更新社群的新垣結衣罕見透過社群發聲，可見這件事情對夫妻倆的影響肯定不小。
新垣結衣
1988年6月11日（35歲）
2021年與《月薪嬌妻》星野源結婚
代表作：《戀空》、《月薪嬌妻》
出道契機：2001年參加當時雜誌《nicola》舉辦的模特兒甄選比賽獲得最優秀獎
星野源
1981年1月28日（43歲）
代表作：音樂《SUN》、《戀》、《IDEA》
電影《罪之聲》
電視劇《月薪嬌妻》、《MIU404》
2021年與《月薪嬌妻》新垣結衣結婚
出道契機：2003年透過開放甄選參與大人計畫劇團《ニンゲン御破算》的演出，並毛遂自薦加入了大人計畫經紀公司，第一齣參演的電視劇為《水男孩》