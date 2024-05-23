特企／掌握 AI 未來：AWS 全方位生成式　AI 課程助你一臂之力

免費生成式 AI 培訓課程 滿足熱門工作需求
為滿足當下熱門職位的需求，AWS 宣布推出 8 門全新且免費的 AI 和生成式 AI 課程，涵蓋從初學者、進階從業人員、商業領袖以及技術專家等不同層級的需求。這些課程進一步拓展了 AWS 現有的 80 多門免費或低成本的 AI 和生成式 AI 課程資源，內容包括：
為企業和非技術用戶設計
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- 「生成式 AI 簡介」：介紹生成式 AI 的基本概念、應用及基礎模型等基本知識。
- 「生成式 AI 決策者學習計畫」：提供三門系列課程，包括如何規畫生成式 AI 專案，以及如何建構「生成式 AI 就緒」的組織。
- 「Amazon CodeWhisperer 簡介」：教導學員如何使用 AWS 的 AI 程式碼生成器編寫完整的程式碼。
為開發者和技術用戶設計
- 「提示工程基礎」：介紹了提示工程的基礎知識，全方位提供從為生成式 AI 工具設計提示到高級提示技術的相關知識。
- 「AWS 低代碼機器學習」：探討如何以最少的程式碼來編寫資料、訓練和部署機器學習模型，無需深入了解機器學習知識。
- 「在 AWS 上建構語言模型」：介紹了如何使用 Amazon SageMaker 分散式訓練庫來建構語言模型，以及如何微調開源和基礎模型。
- 「Amazon Transcribe 入門」：介紹了如何透過 Amazon Transcribe 這項完全託管的AI服務，以使用自動語音辨識技術將語音轉換為文本。
- 「使用 Amazon Bedrock 建構生成式 AI 應用程式」：介紹了如何使用 Amazon Bedrock 建構生成式 AI 應用。
為了進一步推廣生成式 AI 教育，AWS 透過生成式 AI 獎學金計畫，將向全球科技領域資源不足或弱勢的超過 50,000 名高中生和大學生提供價值超過 1,200 萬美元的 Udacity 獎學金，讓他們能免費參加 Udacity 線上學習平台提供的「AWS 生成式 AI 簡介」課程。完成課程後，學生將獲得由 Udacity 頒發的證書，以向未來的雇主證明專業技能。
舉辦 AI 版程式設計舞會 讓生成式 AI 唾手可得
為了讓生成式 AI 更加親民化，AWS 推廣了亞馬遜未來工程師計畫與 Code.org 之間的新合作，推出 AI 版程式設計舞會。在長達一小時的活動中，學生透過編寫程式碼編排虛擬舞者的動作，並使用表情符號作為 AI 提示詞生成動畫背景，體驗生成式 AI 的妙用。
該活動讓幼稚園至高中的學生和教師皆可參與，透過這樣有趣的方式，使得生成式 AI 不再高深莫測，而是觸手可及、妙趣橫生。
免費的雲端技能培訓 助力人才成長
「AI 就緒」計畫是 AWS 全球雲端人才培養承諾的一部分。此前，AWS 承諾在 2025 年之前將投資數億美元，為全球 2,900 萬人提供免費雲端技能培訓，目前已有 2,100 萬人受益。現推出此全新計畫，將讓更多人有機會受益於 AWS 的免費培訓專案，助力 AI 和生成式 AI 人才的快速成長。
隨著生成式 AI 技術的快速發展，AI 人才的需求也將持續增長。亞馬遜雲科技透過「AI 就緒」計畫，提供全方位的免費 AI 和生成式 AI 培訓資源，為全球各地渴望學習這些技能的人們開啟大門，引領 AI 人才新紀元的來臨。無論您是企業決策者、技術從業人員，還是對 AI 充滿熱忱的學生，現在就是時候掌握生成式 AI 的知識和技能，為未來做好準備。
生成式 AI 正在席捲全球，你準備好掌握這股浪潮了嗎？您可以申請 24 小時免費試用，或是立即參加 AWS 推出的「AI 就緒」計畫，透過免費的 AI 和生成式 AI 課程培訓，讓你在這場 AI 革命中佔有一席之地！無論你是企業決策者、技術人員還是學生，現在就是時候提升你的生成式 AI 知識和技能，為未來做好準備。